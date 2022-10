Continuidad y lealtad

Obvio que, aunque por aquí estemos bacano, no podemos desentendernos del acontecer nacional, que Elsa y Pumarejo, para la culminación de su estupenda gestión, en buena medida dependen del apoyo que Petro pudiera brindarles, aunque las esperanzas no sean muchas dado que el presidente, de costeño, pocón pocón, y además anda en su propio cuento. La labor de presión entonces va a ser dura, y nuestros parlamentarios, ya sea que estén o no entregados a la mermelada, deben a una y de una ponerse la camiseta local para no retroceder.

Es que mientras por aquí estamos avanzando, Elsa y Pumarejo no desmayan en su tarea de brindarnos lo mejor, por allá en cachaquilandia una errática y borrosa oposición se dedica a cuestionar bobadas, que si los viajes de la primera dama, que si la compra de almohadas y sábanas, que si Rolex y Ferragamo, que si Uribe dialoga porque corresponde contemporizar con el petrismo, y un montón de vainas tontas que el propio gobierno, muerto de la erre, entrega adrede como distractor para poder continuar en lo que está, que a nadie engañó, tienen comprados a los congresistas que le garantizan aprobación a todos sus desvaríos; ya se vienen lanza en ristre contra las EPS, o sea contra la salud; ya desestimularon a las Fuerzas Armadas; ya van a desarmar a los ciudadanos para montar sus propias milicias; ya tienen listos sus proyectos de ley cambiando hasta el Código Electoral, cambiando todo, y no surge una oposición fuerte, nadie cuestiona ni señala a los partidos pasteleros que aprobarán todo, hasta una innecesaria reforma fiscal, así que harán lo que les dé la gana.

Hay que bloquear lo del Código Electoral, porque para destruir al país necesitan ganar en la provincia, y por ello los cambios propuestos. Ya en Bogotá, Medellín, y Cali seguro aprendieron la lección de deponer los egos y participar unidos para derrotar a los mamertos, incluso contra Santos y Vega. Serán definitivas las elecciones regionales. Aquí hay gente preocupada porque aún no se habla de candidaturas, falta mucho, hay que tener paciencia y la seguridad de que no se caerá en nada distinto para continuar con nuestro viaje de desarrollo, no hay lugar a equivocaciones, ya aparecerán los candidatos que nos garanticen continuidad, y lealtad, y hay que apoyarlos decididamente.

Coletilla goda: Todo indicaba que la andanada mediática que la izquierda siempre aplica contra los candidatos de la derecha, más el alud de sospechosas y masivas participaciones en redes daría resultado, y Lula barrería en primera vuelta. Pero no. La gente se pellizcó y entendió que no podían continuar sumidos en el populista comunismo, y a última hora la votación resultó pareja, y lo que se esperaba es que para segunda vuelta Simone Tebet se uniera a la sensatez, para no dejar que Brasil se convierta en otra Venezuela y Bolsonaro recuperara posiciones, ganara y siguiera gobernando. Sin embargo, la Tebet ha anunciado su apoyo a Lula. Preocupante, porque lo que se quiere es orden, autoridad y valores humanos, sentir ya extendido por el mundo.

