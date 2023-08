Cerrejón vs. La ignorancia supina III

¿Sabía usted que El Cerrejón ha otorgado más de 29.000 auxilios educativos a hijos de personal operativo entre bachillerato y universidad?, ¿que esa suma palidece ante las docenas de miles que estudiaron con el sudor de la frente de sus padres como trabajadores de la empresa?, ¿que cientos de ellos tuvieron la oportunidad de graduarse en las mejores universidades del país y algunos en las mejores del mundo?, ¿y que eso contribuye no sólo al patrimonio económico sino al patrimonio moral, sin cargar bultos de marimba, ni pimpinas de contrabando, ni mendigar puestos públicos a cambio de votos?

¿Sabía usted que entre 2014 y 2022 se entregaron en carrotanques y vagones cisterna 250 millones de litros de agua a las comunidades de la zona de influencia del complejo mina, carretera, ferrocarril, ciudadela, puerto y aeropuerto?, ¿que en él trabajan cerca de 12.000 personas entre directos y contratistas?, ¿y que más de tres quintas partes de ellos son guajiros?

¿Sabía usted que la empresa no utiliza agua de ningún arroyo ni río para la explotación minera?, ¿que el Arroyo Bruno circula de manera semejante a como lo hacía antes de desviarse?, ¿y que las comunidades que quedan aguas abajo de él, las únicas potencialmente impactadas, no han visto afectada su disponibilidad de agua?

¿Sabía usted que la población wayuu en Colombia se duplicó entre 1992 y 2018, de 128 mil a 266 mil, mientras en el mismo lapso la población de Colombia se incrementó sólo el 50%?, ¿que el mejoramiento de condiciones básicas como acceso a agua potable, escuelas y centros de salud, suele estar asociado a una aceleración del crecimiento demográfico?, ¿que el nivel de bienestar de las comunidades vecinas a la infraestructura del proyecto es en general mayor que el de las más distantes?, ¿pero que ni los municipios con presencia wayuu, ni el departamento, ni los entes nacionales responsables analizan esos fenómenos para identificar factores positivos o negativos, medir su evolución y actuar en consecuencia?

Las fallas por ausencia, deficiencia o negligencia del Estado, incurridas en la Guajira por todas las instancias territoriales, no son trasladables a nadie diferente a sí mismas. En cuanto a El Cerrejón, siempre se podrán hacer más y mejores cosas, pero no hubo antes, no hay hoy, y no se avizora en el futuro un proyecto de la magnitud, complejidad y excelencia operativa de talla mundial con tantas externalidades positivas sociales y económicas para el departamento, la región Caribe y el país.

rsilver2@aol.com