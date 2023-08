Sin salud mental

En Colombia la Ley 1616/2013 establece la Salud Mental como un estado dinámico que se expresa en la vida a través del comportamiento y la interacción. Los sujetos transitan por la vida dejando los recursos cognitivos, emocionales y mentales contribuyendo al desarrollo de su colectividad. Es el sentir del estado promover que la personalidad del individuo encuentre en el medio un entorno facilitador y sano para que sus condiciones personales impulsen el bienestar de la comunidad. El Comité Ejecutivo de la OPS-OMS en junio del 2022 evaluó el proyecto de salud mental y determinó que existe una brecha significativa en la atención y entre otros anotó que los efectos de la pandemia, el consumo de sustancias y los trastornos psicológicos se han incrementado dejando así a los programas en un desbalance significativo.

Algunas cifras desencadenantes: el 44.7% de los menores tiene síntomas de ansiedad después de la pandemia. Los adolescentes con angustia y depresión se sienten solos. En la adultez, 7% con trastornos afectivos. La ideación suicida 6.6% y observemos el número de suicidios: 2595 en el año 2022.Somos un país enfermo mentalmente. La depresión es la segunda causa y se presenta en el 44% de los muchachos.

El incremento en el número de enfermos mentales es notorio: de 405.000 casos en el 2009 tenemos en la fecha cerca de 1,500.000 y los recursos no se han cuatriplicados. Violencia de todo tipo, estrés familiar y laboral más el uso de psicoactivos son las tres causas responsables. En Colombia tenemos cerca de 1.200 psiquiatras,2,5 y muy lejos de la cifra que estipula la OMS:10 por cada 100. 000.Estudiar medicina y sus requisitos, programa de especialización de 4 años de duración y buscar empleos. Muchos de ellos viajan a provincia y los dos salarios que tienen, cuando lo consiguen, a duras penas les alcanza para vivir. No hay estímulos en su carrera y los programas de educación médica continuada se hacen a título individual. Muy duro para este grupo de colegas. No se entiende: en Colombia 6 de cada 10 personas con depresión no consultan y no reciben el tratamiento adecuado. Es una especialidad maniatada.

Se ha establecido el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental y especialmente concientizar a la comunidad que existen 350 millones de personas en el mundo con este trastorno. Falta de profesionales capacitados y un presupuesto inferior al 2% que se gasta en los costos de hospitales psiquiátricos. Esto define la salud mental como una enfermedad crónica, que camina por su historia natural y en donde las políticas públicas no tienen ningún impacto.

Hay que entender la salud mental y cualquiera puede sufrir una alteración. Es un problema médico y no es un signo de debilidad. Altera su forma de controlar sus pensamientos y sus emociones, manipula sus relaciones interpersonales y le impide gozar la vida y ser feliz. No hay vacuna para ello y cuando se presente -sin miedo- no tema ir, solicita ayude que el tratamiento oportuno y el diagnóstico precoz son la esperanza. La edad, cultura, nivel económico, raza o procedencia no hacen rasgos distintivos: nos da a todos y somos vulnerables a sus caprichos.

Preocupa los cambios en su personalidad, sus hábitos y ciclo de sueño. Puede ser la primera manifestación que la enfermedad lo está trabajando. Necesita buscar ayuda: no lo dude. Recuerde que el cerebro puede cambiar por la experiencia y aplica la neuroplasticidad, la enfermedad mental por su lado puede cambiar la forma como se relaciona con los demás. Los seres humanos somos los únicos animales que podemos aumentar nuestro sufrimiento y nos vamos a ideas destructivas. Pero tenemos un sinnúmero de actividades que nos pueden aumentar la salud emocional, pueden descubrirse y desarrollarse. Entrenadas por la decisión y voluntad individual. Muchas veces hay que doblegar el entorno.

La salud mental afecta y disminuye el capital global que integra los factores personales, culturales y relacionales. Preocupa que en Colombia la tasa de vulnerabilidad afecta a los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo se reinventa un país si emocionalmente está fracturado?

Diptongo: la selección colombiana de fútbol, femenina: insuperable antidepresivo.