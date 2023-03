El helicóptero

¿Que se la tienen montada a la vicepresidente Francia Márquez por ser negra? ¿Quién lo duda? Pero resulta risible, por decir lo menos, observar que cada vez que se le ridiculiza, ella rauda sale con inteligencia a dejar en ridículo a sus detractores.

Es que ser mujer, pobre –de abolengo, no de inteligencia– y negra no es un problema exclusivo de la vicepresidente de la República de Colombia, pues se trata de un estigma histórico, presente en muchas partes del mundo, cuyos protagonistas son unos pobres desteñidos e imbéciles convencidos de pertenecer a una raza superior.

Se trata de la segregación racial más antigua de la humanidad, toparse con un negro es injustamente percibido por racistas discapacitados mentales como si se les apareciera el mismo diablo.

Lo paradójico del asunto es que el racismo traslada su estupidez al propio negro, creyendo que este es un desadaptado social, un acomplejado de su color, porque el problema del negro no es su entorno, sino su autovictimización.

En pocas palabras los racistas están convencidos de que el problema es el negro en sí mismo. Por supuesto, nada más alejado de la realidad de lucha social, política e inclusive física, si se quiere, librada por la raza negra. En particular, la batalla de la mujer negra por la reivindicación de sus derechos en el planeta.

"Negros hijueputas, negros hijueputas! (silencio). Negros Hi-jue-pu-tas (tensión en la plaza). Sí señores, así es como los trata a ustedes la oligarquía criolla, pero esto vamos a cambiarlo todos juntos (gran ovación)”. Estas célebres frases del discurso pronunciado en Quibdó (Chocó) por el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, hace más de 70 años, son demostrativas del maltrato histórico del negro en nuestro país, del desconocimiento de sus derechos y del subdesarrollo al que se le ha condenado hasta nuestros días.

En la actualidad se ha frivolizado una entrevista de la señora vicepresidente con relación al helicóptero como su medio de transporte. La respuesta a la burla, sátira y descalificación de la vice la propició ayer el productor musical Manu Victoria, con una canción del género salsa choke, viralizada en redes sociales, todo un éxito musical, cuyo estribillo lo dice todo.

“El fin de semana fui…y subí en helicóptero… el fin de semana fui y subí en helicóptero… y hoy y hoy me vine y salí en helicóptero… y hoy y hoy me vine y salí en helicóptero…viajar en carro blindado no quiero…en colectivo, en buseta me mareo…en moto, en bicicleta, sí que menos… pero en helicóptero sí voy, sí voy…” Sin duda, tanto la vicepresidente como la canción El helicóptero tendrán, para reconocimiento de los negros, un sitio de honor en la historia del país.

