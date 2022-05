Fico el uribista avergonzado

Esta campaña presidencial se ha caracterizado porque los candidatos han centrado sus esfuerzos en capturar a los electores que se consideran apolíticos o indecisos y que no se identifican con un partido político o una ideología definida, desde la izquierda, la derecha y en menor medida el centro saben que tienen un “voto disciplinado de base”, quiere decir, quien se considera de derecha vota por el candidato que represente su ideología sin importar el candidato en sí mismo, su nombre su trayectoria y su pasado no le interesa solo vota porque ese candidato representa su ideología y también sabe ese elector de base que nunca votaría por un candidato de izquierda, desde las 3 líneas ideológicas tienen sus votos de base, por eso ese segmento apolítico e indeciso es el que buscan los candidatos y el que puede definir una elección presidencial, ahora bien en ese camino de enamorar a los indecisos llegamos al punto extremo de Fico que ahora dice que no representa a la derecha ni al uribismo en pleno, frente a esto cuatro reflexiones:

Primero: El desprestigio de Álvaro Uribe es el más alto en su carrera política, antes todos querían salir en la foto con Uribe y ser el ungido por el caudillo, llegamos a acuñar la frase “ el que diga Uribe” y casi era sinónimo de ser el nuevo presidente, pues hoy Uribe dio un paso al costado, no ha salido en una sola foto ni a un evento con Fico, Uribe sabe que si se le acerca se le tira la campaña, épocas aquellas que le cargaba el megáfono a Peñalosa y salía a dar apoyos públicos, hoy desde el silencio del ubérrimo espera que se adelante su juicio y ve como su imagen va en caída y ya no es favorable en una elección presidencial.

Segundo: El pésimo gobierno de Iván Duque hace que Fico no quiere que lo vinculen en lo más mínimo al gobierno, sabe que un guiño de Duque es más lo que lo afecta que lo que lo beneficia, la gente está cansada de este gobierno torpe ineficiente y lleno de actos de corrupción y Fico no quiere que lo vinculen a Duque y compañía.

Tercero: El silencio del Centro Democrático es total, Paloma Valencia, Cabal, Mejía, y todo el uribismo radical están callados, no salen en nada, no se toman fotos con Fico, y del lado de la campaña saben que si lo relacionan a Fico con estas figuras como la Cabal empieza a perder votos sistemáticamente.

Cuarto: Como decimos coloquialmente Fico no solo se hace el “gringo” con el apoyo y representar al uribismo sino también con todos los clanes políticos de corrupción local y regional que lo apoyan, acá están eximios corruptos que vienen del partido de la U, de los Liberales, en este punto recomiendo ver las investigaciones de clanes políticos que respaldan a Fico publicada por Ariel Ávila, denunciadas bien documentadas y de las que Fico tampoco sabe nada ni dice nada.

Conclusión, Fico representa a Álvaro Uribe a Iván Duque al Centro Democrático y a los clanes políticos de corrupción que lo apoyan, en estos días se siente avergonzado de ser uribista, pero si Fico llega al poder nuevamente el uribismo llega al poder.

