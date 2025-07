Me ha costado mucho trabajo tener que enseñarle a mi algoritmo de Tik Tok que no estoy interesada en que esta aplicación se convierta en otro Twitter para mi vida, y vengo aquí a decirles por qué esto es un severo problema.

Llevo dos semanas tratando de ‘educar’ a mi robot para que me dé contenido que yo quiera ver, y aunque comencé saltándome una y otra vez videos que ‘tuvieran cara’ de ser de este nicho, haciendo todo lo posible por no interactuar de ninguna manera con ellos, terminé por tener que empezar a bloquear cuentas que hablaran de estos temas.

Es así como llevo toda la semana bloqueando cuentas de noticias, cuentas de personas que hablan de política, cuentas de creadores de contenido que constantemente están dando su opinión (no que esto tenga algo de malo, solo que repito, simplemente quiero que esta aplicación sea una que me relaje y me entretenga), pero no ha sido posible que me dejen de salir. De hecho, creo que se han intensificado aún más.

Para quienes no conocen Tik Tok, que es básicamente la aplicación en la que los jóvenes están la mayor parte del tiempo, esta es una app de videos cortos en la que puedes encontrar de todo. Desde videos de cocina, hasta videos de baile, desde videos de teorías de conspiración, hasta videos de rutinas de belleza, y es muy fácil volverse viral utilizando los audios que estén en tendencia. Y ahí recae el principal problema: volvieron ‘cool’ votar por un candidato determinado, sin tener que si quiera realmente hablar de las propuestas que tiene, solamente utilizando audios virales. Y esto es impresionante.

Para algunos esta jerga será ‘chino’, pero es hora de que la entiendan, porque esto es lo que está cambiando la manera como piensa la juventud, que lastimosamente, no se está informando de otra manera distinta. A los videos de opinión política, como a todos los videos, le puedes agregar el audio o la canción que está en tendencia, y lo que haces es que simplemente le bajas a ese sonido añadido que está viral, el volumen a su totalidad, logrando que el mensaje que quieres dar sea claro, y a la vez, garantizando que tenga determinado alcance.

Es por esto que, dado a que la app tiene mi rango de edad, y mi ubicación, es solo cuestión de que yo empiece a ver videos con audios virales (que vuelvo y explico que pueden ser canciones, o cortos de una película, o frases graciosas de otro creador de contenido), para que inmediatamente me empiecen a salir los mismos videos. Y cada vez son más.

En su mayoría son pequeñas cuentas que distribuyen información que en gran parte es falsa, pero también, creadores de contenidos pequeños y medianos que han descubierto que pueden crecer ‘enganchándose’ a esta ‘nueva tendencia’. Y cada vez se vuelve ‘más cool’ votar por el que la familia que ha vivido más, o los economistas mundiales, o los empresarios que generan empleo, o los que pagan pensión que tienen miedo, aconsejan que no votes. Como si se tratara de un juego.

Me atrevería a decir que nadie lee, ni se informa, ni escucha propuestas. Nadie pregunta de dónde va a salir la plata para hacer tantas grandezas. Nadie pregunta por lo que simplemente ‘no cuadra’, y simplemente siguen la tendencia. Preocupante.

Porque si todos fueran a votar realmente escuchando lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y cuánto tiempo se pretenden quedar, y dijeran ‘esto es lo que quiero’, entonces está bien. Todo el mundo está en su derecho de opinar como quiera. Pero como simplemente creo que este no es el caso de la gran mayoría…temo lo peor.

PD: En dos semanas no me ha salido ni un solo video de otro candidato distinto al que lidera las encuestas. Ni siquiera de quienes abanderan el centro. Amanecerá y veremos.