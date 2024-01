La dopamina y la generación de cristal

Debo confesar que este tema lo tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta ayer conversando con amigos donde finalmente tomo cuerpo y se los agradecí; porque me dieron ese enlace que desde que empecé a pensar en el tema sentí que me faltaba. El enlace que les comento tiene que ver con la inmediates de la información que tenemos a día de hoy, esa necesidad imperiosa de que precisamente todo lo queremos rápido, fácil y gratificante muy tipo (dopamina), pero a su vez cada vez más deprimidos y faltos de ilusiones muy tipo (serotonina). Pensando que afecta mucho a nuestros adolescentes, pero que nosotros los adultos sin duda alguna estamos en la misma dinámica.

Los jóvenes pertenecientes a la Generación Z o Generación de Cristal comparten características fundamentales que definen su estilo de vida desde su nacimiento. La tecnología y las redes sociales son elementos en su día a día, dando lugar a la formación de amistades, entre tantas cosas a través de plataformas digitales. Esta generación se destaca por su sensibilidad emocional, menor tolerancia a la frustración, alta exigencia y una predisposición a buscar premios, recompensas y negociaciones como parte de su dinámica cotidiana.

La dopamina, un neurotransmisor clave en el sistema nervioso, desempeña un papel crucial en la experiencia emocional y la toma de decisiones. Su función abarca desde la regulación del estado de ánimo hasta la respuesta a estímulos placenteros y la motivación para buscar recompensas. En los jóvenes, la dopamina se convierte en un actor principal en su desarrollo, influenciando su búsqueda de nuevas experiencias, la toma de decisiones impulsivas durante la adolescencia y la formación de relaciones sociales complejas.

Pero ¿qué pasa? cuando analizamos que tanta exposición constante a situaciones que nos exponen cada vez más al placer inmediato, nos puede estar por un lado alejando de que fortalezcamos nuestras funciones ejecutivas, como planear, organizar, generar estrategias y solucionar problemas, funciones tan vitales para el comportamiento y el autocontrol del ser humano. ¿será? ¿que nos estamos quedando sin ese saber como hacerlo diferente? ¿Qué pasa? con la posibilidad de desarrollar adicciones por que la dopamina es muy así cada vez quiere más. Y aun así ¿qué pasa? cuando nos damos cuenta que en la medida que tenemos más dopamina tenemos menos serotonina lo que se traduce en más tristeza, depresión y quizás un foco porque no digo que sea todo del aumento de los casos de suicidio hoy en día.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre enero y julio de 2023 la tasa de suicidios se incrementó en 15.73% con respecto al mismo periodo de 2022 pasando de 1.564 a 1.810 casos.

La búsqueda de placer inmediato, alimentada por la liberación de dopamina en el cerebro, puede tener consecuencias significativas en los jóvenes. Comportamientos de riesgo, problemas académicos, adicciones, complicaciones en la salud mental y relaciones interpersonales problemáticas son algunas de las posibles repercusiones asociadas con esta búsqueda impulsiva de satisfacción.

La clave para abordar estos desafíos radica en reconocer la importancia de la salud mental en los jóvenes, identificar y tratar trastornos psiquiátricos, y proporcionar un apoyo integral para la prevención del suicidio y para no olvidarnos de ese saber hacer, saber esperar tan importante en el fortalecimiento del autocontrol. Es fundamental comprender que la dopamina, aunque está asociada con el placer, también desempeña un papel crucial en la motivación, el aprendizaje y otras funciones esenciales para un desarrollo saludable. En última instancia, encontrar un equilibrio entre el placer inmediato y la planificación a largo plazo se presenta como una tarea clave en la promoción de la salud mental de los jóvenes.

@jzuccardi