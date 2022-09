La Paz Total está mal concebida desde su título, obviamente su nombre fue elegido pensando en temas de populismo que lamentablemente no se podrán cumplir. Hasta en los países más civilizados hay delincuentes y seguirán existiendo por mucho tiempo, al igual que acá siempre aparecerán nuevos grupos delincuenciales. Sin embargo, la búsqueda de la paz debe ser un propósito común, las diferencias se encuentran es en el cómo lograrlo.

Ojalá en este nuevo camino sí se respeten las decisiones populares y no se inventen interpretaciones constitucionales para validar lo invalidable y desconocer los mecanismos de participación como el plebiscito, recordemos por favor que ganó el NO, pero la modificación al acuerdo no fue tan profunda como nos hubiera gustado.

En Chile perdieron y no veo al Gobierno inventando que el Congreso puede reemplazar la manifestación popular como ocurrió en Colombia. También espero que la participación en política para aquellos grupos que entren en proceso de paz, diferente a sometimiento o rebajas, se deje pactada solo después de haber pagado una pena, así sea simbólica. Sin olvidar que deben reconocer, reparar y pedir perdón a sus víctimas, aquí no podemos olvidar y hacer borrón y cuenta nueva, así como así.

Además, espero que se haga público que entregaron testaferros, rutas del narcotráfico, de armas ilegales, fosas comunes, información sobre desaparecidos, entre otras cosas muchas que no ha hecho las Farc o lo ha hecho a medias.

Igualmente esperamos que Iván Márquez no entre en procesos de desmovilización o que vuelva a la JEP, él ya tuvo varias oportunidades, no solo no las aprovechó, sino que además se burló del país y de la justicia en todas ellas, esta vez estoy de acuerdo con el senador Humberto De la Calle, no hay ninguna garantía de que no vuelva a incumplir y falte a su palabra como lo hizo después de la firma del Acuerdo de la Habana. Para Márquez solo los beneficios procesales penales ya existentes, debe someterse a la justicia ordinaria, nada de involucrarlo en las ideas que ahora proponen para la supuesta Paz Total.

Queremos conseguir la paz, pero no podemos permitir que nos sigan viendo la cara, es como cuando a un niño le adviertes que no debe hacer algo o sus acciones traerán consecuencias, pero cuando lo haces en vez de castigarlo, lo felicitas y vuelves a caer en los mismos errores.

En un informe de la Cruz Roja Internacional se revela que en Colombia existen los siguientes conflictos: el Gobierno contra el Eln; el Gobierno contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Gobierno contra las dos disidencias de las Farc, las Farc-Ep y las Farc Nueva Marquetalia; las AGC contra Eln; el enfrentamiento entre sí de las dos disidencias de las Farc; y, finalmente, la confrontación de estas contra el Comando de la Frontera. Si el nuevo Gobierno desea una paz total deberá trabajar en todos estos frentes, por eso no debería perder el tiempo entablando conversaciones con quien ya se ha burlado de la justicia colombiana, con quien ya tuvo la oportunidad de hacer parte de la política, de hacer la paz y no lo hizo.