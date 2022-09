Muy pronto se confirmará a Barranquilla como sede de la Fórmula 1 con El “Gran Premio del Caribe”, y, no nos digamos mentiras, es muy merecido.

La Fórmula 1 se caracteriza, entre otras cosas por tener cada equipo dos vehículos y dos pilotos, además de un gran equipo en pits y esta ciudad ha tenido en sus últimas administraciones dos grandes “pilotos”, muy bien acompañados, pero con el perdón del actual “piloto” debo decir que el anterior es el líder natural del equipo, que respalda con mucho ahínco al actual.

Gracias a la labor de Alejandro Char, hoy el alcalde Jaime Pumarejo pudo mejorar y mantener cifras, como destinar 70 pesos de cada 100 pesos del presupuesto distrital a salud, vivienda, alimentación, seguridad y otros temas de beneficio para la población vulnerable, como lo certifican las estadísticas del DANE y estudios del DPS, que pueden dar fe que Barranquilla es la ciudad con mejores índices de reducción de pobreza, desigualdad y desempleo en Colombia.

Por eso no es raro que haya sido elegida para ser sede de la carrera. Y es que ¿quién no sueña con una Fórmula 1 con recorridos callejeros, semiurbanos por “Curramba la Bella”?, donde las cámaras no solo muestren los autos en competencia sino donde se vislumbre el malecón y el río Magdalena. Ya hay dos rutas dentro de la ciudad aprobadas.

Un evento de esta magnitud podría traer beneficios económicos, aumentar el turismo, generar mayor confianza a los ojos de los empresarios internacionales en cuanto a la posibilidad de abrir y hacer más negocios con nuestro país. Con este evento se ratifica que Barranquilla es la “puerta de oro” de Colombia, antes por su puerto hoy en día por la forma en la que ha crecido constituyendo una urbe internacional.

La Fórmula 1 es un evento que está en la mira del mundo y la ciudad donde se encuentra “la ventana del mundo” es uno de los mejores escenarios para llevar a cabo esta gran carrera, ya que se espera 120 mil espectadores a diario.

Por esto tampoco es raro que La Arenosa sea la casa de la selección Colombia, atraer a miles de seguidores de diversos deportes es una forma de activación económica, y la ciudad está preparada para recibir a todos, así lo hace todos los años en la época de carnaval y la carreras ayudaría para que sea temporada alta varias veces al año.

A veces pareciera que todo lo que está en la administración, en lo público o en la política fuera malo. Pero no, las buenas administraciones sí existen, y ganar la sede de Fórmula 1 es un ejemplo de una buena gestión, y no se dejen engañar las administraciones de Alex Char y Jaime Pumarejo han sido espectaculares para la ciudad, por eso cambiar el rumbo sería retroceder más de 50 años, a una velocidad de un Ferrari F1-75.

Calculan que el primer “Gran Premio del Caribe” se realizaría en el año 2025, desde Bogotá y el resto del país todos los seguidores de las carreras lo esperamos con ansias.