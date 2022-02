Cruz Real, Comesaña y Osorio

Los técnicos que se quejan por todo en las ruedas de prensa son a los que sus equipos no les va bien. Es posible que las cortinas de humo, que lanzan contra todo lo que se mueva en el fútbol, sea justamente para eso, para distraer la atención.

La queja de Julio Comesaña fue como muy puntual. Habló sobre el arbitraje de Carlos Mario Herrera en la derrota contra Equidad, por la expulsión de su jugador Víctor Moreno y el penal pitado a los 45+2 convertido por Pablo Lima y señaló que no hablaba porque diría cosas muy fuertes. No habló nada sobre la manera como Equidad no dejó desarrollar el fútbol a su equipo. No le ganó Equidad, le ganó el árbitro.

Juan Cruz Real copió lo de Comesaña. Casi con las mismas palabras se ausentó de la rueda de prensa, después de la derrota con el Medellín 2x0, y dejó solo a su capitán.

Dio la impresión, esa noche, que hablaba de otro partido. El árbitro Andrés Rojas nada tuvo que ver con su derrota. Y, ese día, Comesaña sí habló y no propiamente del árbitro. Claro, había ganado.

Tres días antes, Cruz Real había achacado la derrota ante Caldas a la altura, invocando las estadísticas del juego que mostraban al Junior con mayor posesión sin calcular que la tenencia, hoy día en el fútbol, no es señal de victoria, pero sí lo puede ser de esterilidad, como en el caso del Junior en Manizales: mucha tenencia sin eficacia para una derrota dolorosa al final del juego.

No sé si Cruz Real pensó que venir al Junior, con semejante nómina, era pan comido. Lo cierto es que la abundancia lo ha indigestado.

El domingo, después del juego, llegó, otra vez con los taches arriba. Se le ve fastidiado por las preguntas y no las deja terminar, las corta. Si no quiere hablar que no vaya, pague la multa y san se acabó.

Por segunda vez ha insultado a un periodista al pedirle que “piense mejor las preguntas” como ya había invocado al “raciocinio” para poder entender que, si bien pierde por fuera, gana en casa.

Otra vez, aun en la victoria, Cruz Real armó otro galimatías como para no explicar y dar las luces que buscamos los periodistas con el único que las puede dar: él. De paso llevó a Viera como escudero, como gancho ciego. El consejo para el capitán es que no se deje enredar en las salidas en falso de su técnico. Viera ha sido un consentido de la prensa y ahora no puede pelearse con ella porque su técnico anda de malas pulgas y lo lleva a él como escudo.

Y de Juan Carlos Osorio, ni hablar. De querer ser técnico de la selección pasó a querer ser ministro y, el domingo, lanzó otra nueva idea estrambótica: que los exjugadores de fútbol sean usados como árbitros.

Y cuando le preguntaron por el presente del América, el futbolístico, sin filosofar, contesto “esto es lo que hay”. Me hubiera gustado preguntarle si lo dijo por él o por el grupo de jugadores.

Las ruedas de prensa con los técnicos están cayendo en situaciones desagradables. Fastidio por las preguntas y respuestas básicas, rebuscadas, cortinas de humo. La altura, los árbitros, la mosca, el pajarito y el mosquito, son los nuevos responsables de las derrotas de quienes no tienen más nada que decir. O explicar…