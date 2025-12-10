No me gusta cuando se dice que todo lo del Junior es sufrido. Pero sí, la historia nuestra dice eso. Pero no es lo importante. Lo importante ha sido jugar 10 finales y ganar las 10 estrellas. Con el paso de los años, la historia recordará las finales ganadas, no las clasificaciones sufridas. Aunque, ésta, no fue así. Diera la impresión, pero Junior no sufrió en ningún momento. A pesar de perder con Medellín 1x0, 2x0 y 2x1, América siempre estuvo arriba sobre Nacional 1x0, 2x0, 2x1, 3x1 y 3x2.

La perfección sólo existe en el pensamiento y en la terquedad. La vida es un subibaja de situaciones buenas y no tan buenas y un carrusel de emociones. Es un constante apostarle a la vida. Aunque nadie piense en ello, el éxito está soportado más por errores que por aciertos.

Hace poco leí, que la vida es una sucesión de desgracias continuas. No creo que sea exactamente así. Lo interesante es saber que para llegar hay que vivir de caer, levantarse, corregir, ensayar, solucionar y presentar la mejor versión de lo que se quiere. En este caso el fútbol.

Si usted está disgustado porque el equipo Rojiblanco perdió ante el Medellín 2x1 y clasificó. Si usted cree que la derrota, que no influyó en nada, es más importante que jugar la final, le sugiero que revise su estatus de hincha del equipo.

Si a usted no le satisface que Junior no hubiera salido nunca del Grupo de los 8, que terminara primero en el grupo junto a América, Nacional y Medellín sacándole 3 puntos a los dos primeros y 6 al último es posible, entonces, que usted decida no ir al estadio a la finalísima.

He leído los titulares de las 24 columnas anteriores que escribí sobre el proceso del Profe Alfredo Arias mientras se jugaba la Liga. Las 7 primeras un Junior espléndido, luego sí que pesó la construcción de ese nuevo equipo, con un momento crítico perdiendo 3 partidos de 5, con momentos sublimes como las volteadas de los marcadores ante Pereira y Nacional siendo, después, el primer equipo en clasificar al G8 con 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas con 35 goles a favor y 25 en contra.

Y piense esto: de los 20 equipos en competencia han quedado sólo 2, Junior y Tolima. Los hinchas de los finalistas verán a su equipo en los estadios de Barranquilla e Ibagué. El resto por televisión. ¿Cuál situación hubiera preferido usted…?