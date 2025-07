He comenzado a escribir la columna del martes y me ha llegado de sopetón su partida a la eternidad, querido maestro Chelo de Castro C. No deja de conmoverme recordar que aparecerá en el mismo sitio donde publicaba usted sus escritos diarios: El Heraldo, páginas deportivas, arriba, lado derecho o izquierdo. 40 años ininterrumpidos escribiendo sus columnas deportivas a más de su programa radial diario “Desfile Deportivo” en la legendaria Voz de la Patria.

Lo he recordado entrando todas las mañanas a la redacción de El Heraldo en la calle 33, con sus camisas o guayaberas llenas de bolsillos donde guardaba plumeros(varios) y papel periódico de antes lleno de apuntes. No existía aún el papel bond.

Llegaba cargado de sus famosas expresiones para referirse a temas de actualidad “qué talito”, “cójanme ese trompo con la uña”, “mondi miqui triqui miqui” “mondi miqui jopin yegua”, “un periodista imberbe” y de las últimas de Melanio Porto, su gran y único oponente en el periodismo deportivo. Después, se sentaba en la máquina de escribir a desarrollar el tema de actualidad y a contar anécdotas vividas con sus grandes amigos Edgar A. Senior, Marcos Pérez y Mike Schmulson.

Gracias por su discreta amistad, por su honestidad y su ejemplo inquebrantable de lo que debe ser un periodista.

Vivir 102 años y “morirse de viejo”, como se decía antes, es un homenaje a la vida bien vivida. Morir dormido, ha sido un reconocimiento de la vida misma a quien, como usted, hizo buen uso de ella.

Gracias por su existencia, querido maestro Chelo. Lo abrazo desde el fondo de mi alma.

Le confieso querido maestro Chelo, que el tema de esta columna era el Junior que viene.

De la reunión post torneo de los señores Char con el técnico Cruz Real en la que se habló de lo que dejó el primer torneo y de lo que se viene. Hubo análisis de lo bueno y lo no tan bueno proyectando la nómina para la próxima liga.

Para tal afecto, habrá que salir de 4 o 5 jugadores que tienen contrato vigente por lo que habrá que conseguirle equipos y la llegada de 4 o 5 (dos zagueros centrales, volante 5 y volante por derecha) incluidos un par de extranjeros, preferiblemente uruguayos o argentinos.

Y un propósito de enmienda: mejorar la nómina en lo competitivo puesto que, siendo la más costosa, mucho de ese dinero no se retribuye. Mucha plata, poco rendimiento.

Feliz y bendecido viaje, querido maestro Chelo, a ese espacio insondable destinado por Dios para usted. Le estaré contando lo que pase por estos lares mientras nos volvamos a encontrar…