Broker – La familia alternativa de Kore-eda

Broker es la nueva película del renombrado director japonés Hirokazu Kore-eda, conocido por Still Walking (2008), Like Father, Like Son (2013), ganadora del Premio del Jurado en Cannes, y Shoplifters (2018), ganadora de la Palma de Oro. La película hizo parte de la Selección Oficial de Cannes en 2022 donde ganó el premio de Mejor Actor y del Jurado Ecuménico.

El filme relata la historia de Sang-hyeon (Song Kang Ho), dueño de una lavandería quien, junto a su amigo Dong-soo (Gang Dong-won), se dedica a robar los niños que son abandonados en una caja ubicada en una iglesia donde es voluntario, para venderlos en adopción. Sin embargo, su plan se frustra cuando So-young (Lee Ji-eun), la madre de Woo-sung, descubre lo que hacen y quiere recuperar a su bebé.

Los personajes de este oscuro negocio, en apariencia simples, no son los villanos típicos que podríamos imaginar. A medida que So-young los va descubriendo, reconocemos que son más complejos de lo que parecen, y sus emociones juegan un papel fundamental en cómo se desarrolla el negocio, más allá de la mera ganancia económica.

Por eso aceptan involucrar a Woo-sung en la búsqueda de los padres apropiados para el pequeño. En el recorrido por los pueblos de Corea del sur son seguidos de cerca por dos curiosas oficiales de la policía, Soo-jin (Bae Douna) y la Detective Lee (Lee Joo-young), quienes esperan atracarlos en el acto. En el camino se les une Hae-jin (Im Seung-soo), un niño de 8 años apasionado con el fútbol escapado del mismo orfanato donde una vez estuvo Dong-soo.

Para Kore-eda los marginados de la sociedad que pueblan sus películas son, antes que nada, seres humanos con la capacidad de encontrar afecto y amistad en las peores circunstancias. Por lo tanto, sus películas muestran un profundo respeto por los personajes, lo que les permite mantener la esperanza sin caer en la victimización, y provoca que la audiencia se identifique y solidarice con ellos.

Las familias que se forman en estas condiciones son consideradas familias alternativas o elegidas, y en algunos casos funcionan mejor que las familias tradicionales. Esto nos lleva a reflexionar si es mejor que estos niños terminen en los orfanatos de la ciudad o ubicados con una familia que realmente los quiera.

Broker se encuentra en cartelera en los teatros de la ciudad.