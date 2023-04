12:00 AM Opinión

¿Qué le espera a la educación superior en Colombia?

El sentido transformador de la educación no es sólo instrumental sino esencial en la medida en la que no solo enfrenta al estudiante con la apropiación del conocimiento sino con la realidad social y humana que le es propia y que comparte con los demás. Así, las carencias del sistema educativo no son solo de recursos económicos, técnicos, tecnológicos o de atraso científico investigativo, lo son también de retardo educativo, de elitización del conocimiento y de carencia de resultados de aprendizaje efectivos y con valor transformador de aquellas realidades indeseadas que nos aquejan.