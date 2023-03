Los imaginarios sociales opresores que habitan en nuestra historia nos llevan a considerar que lo que atropella a otros no es violencia y se disfraza de “amor” lo que muy lejos puede ser amor, frases cotidianas como “te amo porque te aporreo”, “ hay que tratarlas duro para que estén blandas”, “hay que ser una mierda con ojos para hacerse respetar”, en realidad nos acogemos tanto a paradigmas violentos y patriarcales que nos alejamos de la responsabilidad afectiva y en esto sin duda las mujeres llevamos la mayor parte del bulto, se nos forma para ser perfectas y no reales, debemos ser excelentes como madres, esposas, amigas, etc.

Muchas veces estamos en relaciones desiguales que sabemos por completo que no van pa’ ningún Pereira, pero si directo a una afectación de la salud mental y de ahí en adelante todo, sin darnos cuenta, nos volvemos aburridas y sometidas, creemos amar y en lugar de eso dependemos, creemos ser amadas y en lugar de eso nos atropellan, mientras jugamos a seguir con el optimismo extremo esperando lo que no pasará, porque ese que nos aporrea no tiene más argumento que decir: “ Yo soy así y no voy a cambiar, así me tienes que amar”, “si te molesta algo mío, pues de malas”. Esas situaciones no pueden seguir así porque al final desdibujan la esencia de las personas, pisotean su autoestima y le quitan capacidad de visionar, quedando estancadas en el dolor-placebo, ese que ya duele tanto que se “normaliza” y pasa de ser huésped a cómodo anfitrión.

Mujeres, en este mes de marzo, en el que he tenido la oportunidad de participar en muchos espacios académicos, culturales y activistas por motivo de la conmemoración del día de las mujeres, he escuchado testimonios conmovedores de muchas personas que han sido víctimas o victimarias de ciclos de violencias modo “porque te amo, te aporreo”. No y mil veces no, si te ama, te ama y punto.

Muchos de esos testimonios me llevaron a pensar que esas personas también son mis amigas, mis colegas feministas y yo, transitamos por el amor romántico (sadomasoquista) al que llamamos tóxico, pero nos tardamos en acabar, hoy es un día para invitarles e invitarme a cultivar relaciones equitativas y respetuosas, donde el amor no se disfrace de formas de atropello y la responsabilidad afectiva vaya en doble vía. Despido este mes poderoso para el avance de nosotras las mujeres con la reflexión de que llevamos siglos luchando por todo, ya merecemos ser felices y renunciar a las exigencias patriarcales para llegar a la paz de vivirnos libres.