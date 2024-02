La juntanza femenina siempre será voltaje puro, así que cada vez que una aliada me convoca a algo no dudo que mi ser tendrá un viaje soberano, por ello, ante la invitación de mi aliada y amiga Aleja Borrero a una jornada de diálogos con otras mujeres de diferentes regiones, culturas, profesiones y saberes (organizada por HealthNet TPO, Buen Ayre y Goal) dije un Sí rotundo, sin ver agenda, ni pensar en lo que se pudiera interponer, el Sí estaba dado y eso no me lo iba a perder.

Desde mi expectativa, iba a un espacio de entrevistas, fotografías y diálogos para compartir las experiencias de las mujeres convocadas; pero no olvidemos que la palabra tiene poder y realmente cuando nos juntamos las aguas no sólo crecen, sino que se desbordan hasta mojar desiertos.

Así que sorpresivamente, desde que ingresamos a la Casa E en la lluviosa Bogotá, lo que las entidades tenían preparado para nosotras encendió los soles de cada una, nos vimos honradas en una escenografía pensada para regalarnos alegría, había souvenires feministas, unas pañoletas poderosas con un diseño power de la gran MugreDiamante, se escuchaba música con propósito, olía a infusiones sanadoras, a diversidad, a cero prejuicios, todo prometía ser sanador y potenciador.

Somos Voz: un viaje a la sanación de las violencias

Entramos al lugar sagrado – El teatro Arlequín – donde han transitado grandes artistas, se han contado miles de historias y Evas&Adanes la organización que lideró, desarrolló el Foro Tejiendo Transformación #PorLaGuajira, definitivamente todo conducía a lo espectacular y puro.

Llegó el momento, a lo que íbamos, el equipo de trabajo encendió motores y comenzó la danza de emociones, la libertad, fluyó el amor, la sororidad, el asombro, las lágrimas, las sonrisas, los relatos, la conmoción, la renuncia al miedo de expresar.

Bajo el liderazgo de HealthNet Tpo y Buen Ayre en cooperación con Goal y Alejandra Borrero (Casa E), inició el encuentro de 24 mujeres de diversos territorios, sentires, roles, talentos, activismos y sensibilidades para tejer un gran telar de diálogos críticos, sensibles, emotivos y situados sobre los múltiples contextos de las violencias basadas en género.

Este encuentro permitió la identificación de temas sensibles e interseccionales para plantear 16 filminutos que serán la base para procesos de prevención de las violencias en diversos territorios y la promoción de espacios seguros para las niñas y las mujeres; el equipo psicosocial liderado por HealthNet TPO acompañará la creación de estos contenidos que serán lanzados el 25 de Noviembre de 2024 y son parte de la gran Campaña preventiva que busca que jamás olvidemos que #SomosVoz y podemos lograr grandes transformaciones.

Definitivamente vivimos un espacio que nos movió y revolucionó holísticamente, un taller poderoso que nos llevó a entender que no todo se dice desde las teorías o los formatos clásicos y que definitivamente lo experiencial estremece de manera directa los espíritus, luego de ese encuentro con nuestro YO mujer-es, cerramos con – Terapia Bullerengue- viajamos por nuestra infancia y tejimos sanación desde crear canciones con sabor al poder de las guerreras de María La Baja, fue algo tan especial que aunque escriba millones de palabras no lograré explicar.

Felicito a HealthNet TPO, Buen Ayre, GoaL y a todas las personas que han tejido este proceso tan original, inspirador y de narrativas genuinas, dado que eso garantiza el poder que tendrá de conmover a quienes puedan ver los 16 Filminutos; porque la No violencia se construye desde relatos diferentes a la revictimización y la retaliación, aplaudo de pie esta iniciativa porque son las que encienden espíritus agotados y reviven sueños que merecen ser llevados a la realidad.

Cierro estas letras con una reflexión que hace Marcela Lagarde, sobre la importancia de la sororidad: ¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado, sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, delante, guiando el camino, aguantando juntas. ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?

Somos voz, que nadie lo olvide.