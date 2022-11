She is y YO soy

En el idioma que se diga, las niñas y las mujeres sí somos… somos fuerza, creatividad y poder; Nadia Sánchez es el útero generador de espacios inspiradores como el Forum She Is y programas de alto impacto como “Ella es Astronauta”, ella hace lo que sea para seguir polinizando a las mujeres y las niñas del poder que tenemos, nos hace recordar y crear consciencia de lo que somos como poder femenino.

Ellas son y Yo soy, imposible no estar convencida después de vivir un festival feminista y de sororidad, emprendimiento, ciencia, deporte, activismo y cultura en los 3 días del Fórum She is en Cartagena, es el momento de la transformación social con perspectiva de género y especialmente del liderazgo de las mujeres.

Esta fue la mejor forma de regresar a mi país y llenar mi maleta de inspiración porque ya de sueños está repleta y no por romantizar la causa feminista y social que lidero sino porque hay que tener motivación para seguir avanzando y para no rendirse a pesar de las adversidades de la realidad machista que diariamente deja estadísticas de asesinatos y violencias contra las mujeres.

El camino es entendernos como diferentes, pero no como enemigas, avanzar unidas y fortalecidas es la manera correcta de incomodar y desarraigar el patriarcado que nos quiere y necesita desunidas, es el momento de cambiar la historia y relacionarnos desde una sororidad genuina y una confianza universal que nos haga femeninamente imbatibles y hacedoras de supuestos imposibles en escenarios de posibilidades.

Ellas son y Yo soy, somos mujeres que no nos rendiremos y necesitamos avanzar hacia el camino de la No violencia, la equidad y la igualdad de Derechos. Esto no debe ser una retórica más, sino una herramienta cotidiana de vida, existir desde el No machismo, la paz, el amor, el respeto por las diferencias y la cultura de rehumanización en las que todos, todas y todes podamos existir libremente y con nuestros derechos garantizados.

Agradezco al universo este momento de movimientos feministas y sociales que vive Colombia y sus regiones, no es el momento del silencio y la indiferencia, sino el de las acciones y las co-creaciones poderosas que transformen las realidades.

Gratitud a todas las que no descansan en el camino de tejer nuevas realidades por ellas y por todas, en especial a Nadia Sánchez por su entrega absoluta a un propósito esperanzador para las niñas y las mujeres como punto de partida fundamental para el desarrollo social integral del país y de Latinoamérica.

No queda otro camino sino el de no detenernos, regreso a Colombia y aunque salga de ella nuevamente y emprenda diferentes procesos siempre recordaré que mi ombligo está en la Guajira y nunca dejaré de trabajar por mi tierra. Recibir el reconocimiento como mujer activista She IS 2022 es recoger la cosecha para volver a sembrar, sigo sin distracciones, con la magia y la fuerza guajira.

Ñapa: Se viene la quinta versión del TedxRiohacha #Aotronivel un espacio con poderosas historias que dejarán esperanzas para La Guajira. Siete Speakers (mujeres) que dejarán su poder en el escenario: Alejandra Borrero, Aida Bossa, Karina Garantivá, Claudia Acosta, Nohemy Mejía, Margarita Posada, Marce la Recicladora.