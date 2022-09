Es inevitable sentir una gran emoción y esperanza, al ver programas tan especiales como – Ella es Astronauta – liderado por la fundación She IS y representado en una mente creativa e inspiradora como la de Nadia Sánchez orgullo de las mujeres que soñamos y trabajamos con un mundo en equidad e igualdad de derechos y sin violencias, en el cual ser mujer no represente un peligro, una desventaja o un permanente desafío.

35 niñas y adolescentes de diferentes departamentos del país, emprendieron el viaje a un sueño, a una experiencia que no solo representa para ellas un antes y un después en sus vidas sino que señala a otras niñas y jóvenes nuevos caminos y estilos de soñarse la vida, le crea la motivación de romper paradigmas y no limitar la capacidad de conquistar al mundo, de salir de los esquemas que les impone la cultura, el sistema económico y miles de situaciones a las cuales se enfrentan las mujeres (niñas o adultas) en Colombia y en el mundo.

Jairem Reyes Bravo es la adolescente guajira que hizo parte de esta segunda misión – Ella Es Astronauta – que inspirador encontrar nuevas narrativas, relatos de proyectos científicos que pretenden llevar respuestas y soluciones a sus contextos muchas veces desafiantes y de alta complejidad como lo es la tierra que siempre brilla - Uribia - en mi amada guajira.

She is, una universo de oportunidades.

La apuesta de Ella es astronauta, iniciativa desarrollada por primera vez por la Fundación She Is y el Space Center de la NASA con el apoyo del Gobierno de Suecia, entre otras entidades; es que las niñas puedan conocer todo sobre lo que podrían encontrar en las carreras STEM, además que puedan tener una experiencia de aprendizaje de inmersión sobre liderazgo, trabajo en equipo, vocación a través de la resolución de problemas y estrategias de comunicación alrededor de situaciones vivenciadas en el espacio.

Después de esperar y aplazar el despegue a la misión por causa de la pandemia, en agosto del 2021, 31 niñas cumplieron su sueño de aterrizar en la NASA. Estuvieron en el Space Center, un centro de aprendizaje científico y de exploración del espacio que abre las puertas a las misiones de la NASA. Y en 2022 35 niñas pudieron vivir esta experiencia única y de gran impacto para sus proyectos de vida, con el agregado que este año también despegarán misiones de Ella es Astronauta en Ecuador y Perú, que gran misión la de Nadia Sanchez y su equipo de trabajo, inmenso el trabajo y todos lo aplausos para la fundación She Is, por aportar inmensamente a la gran apuesta de lograr un mundo en equidad e igualdad de Derechos.

Las niñas y adolescentes merecen soñar diferente y que buen momento estamos viviendo con más mujeres en los poderes económicos, sociales, académicos y políticos, ya las niñas tienen argumentos para dejar de percibir inalcanzable cualquier sueño, ser científicas, astronautas, presidentas, directoras, deportistas, artistas, con iniciativas como estas sencillamente el universo de sueños se expande y ellas, nuestro presente y futuro, pueden pensarse con libertad su vida.

Adelante She Is, Nadia Sánchez y todas las iniciativas que hacen patria, que cambian historias, relatos y percepciones, que activan nuevas realidades y que con acciones contundentes le dicen al machismo, a la desigualdad social y a la violencia que hay otros caminos poderosamente transformadores por los cuales, transitar, se cree, se trabaja, se logra. Ella es astronauta, todas somos astronautas de nuestras misiones existenciales y que interesante que lo logremos desde la autonomía, la garantía de derechos y la paz.