Sincera, extranjerismos, que galicado

¿Es cierto que ‘sincera/o’ deriva de estatuas hechas ‘sin cera’? D. Orozco Z., B/quilla

No es cierto. ‘Sincero’, calificativo para alguien honesto, procede del latín sincērus ‘puro, sin mezcla, único’. Una versión propone que ‘sincero’ se originó en la Antigua Grecia, donde los actores usaban máscaras de cera, y, al quitárselas, cada uno era una persona ‘sin cera’, es decir, normal; pero esto no podía suceder en la Grecia de entonces, cuando la palabra sincērus no existía, pues es latina, esto es, de siglos posteriores. Otra versión dice que en la Francia originaria los escultores hacían sus obras en piedra, pero que los poco diestros rellenaban las imperfecciones con cera, y entonces los más hábiles, para distinguir sus obras, las acompañaban de un letrero que decía ‘Sin cera’; pero se olvida que el adjetivo sincērus es mucho más antiguo que la elaboración de esculturas ‘con cera’, como las que se mencionan aquí, y es mucho más antiguo que la noción de Francia como país. Es decir, sobre el origen de ‘sincera’ solo hay imaginería y etimología popular.

¿Qué se entiende por ‘extranjerismos’ y cómo se escriben? Melania Reyes, Bogotá

Los extranjerismos son palabras, frases o expresiones que un idioma, vivo o muerto, le presta a otro. Si esos préstamos se adaptan a la nueva lengua, esta las arropa como suyas, adquieren un uso corriente y pueden llegar a figurar en el diccionario. Pero si es una voz que en el habla popular circula profusamente, pero se sigue percibiendo como un extranjerismo crudo, debe escribirse en letra cursiva, como se escriben los extranjerismos: ‘El line up de los Caimanes es poderoso’. ‘Desde joven, García Márquez mostró que era el enfant terrible de la literatura colombiana’. En conclusión, toda voz que provenga de una lengua viva o muerta, siempre y cuando no se haya ajustado a la lengua receptora, debe escribirse en letras cursivas. Ejemplos de voces o locuciones extranjeras aún no adecuadas al español: puzzle, best-seller, marketing, clown, autostop, balotaje, boutique, dossier… Ejemplos de voces o locuciones extranjeras adaptadas al español: chalé, bidé, carné, clóset, cruasán, máster, estándar, escáner…

Mi profesora dice que abuso del ‘que galicado’… Joaquín Bernal, B/quilla

En la Antigüedad, Francia se llamaba Galia Transalpina, por lo cual decir francés es lo mismo que decir galo, y decir afrancesado es lo mismo que decir galicado. A diferencia de la lengua francesa, en la que la partícula ‘que’ es muy usada en muchas expresiones, el español la suprime o acude a otras, como ‘cuando, donde, como, por lo que…’. Si una de estas últimas locuciones la cambiamos por la partícula ‘que’ incurrimos en ese vicio del lenguaje que se llama ‘que galicado’. Por ejemplo, es correcto decir ‘¿cómo te llamas?’ y no ‘¿cómo es que te llamas?’; ‘aquí es donde vive Ana’, y no ‘aquí es que vive Ana’; ‘así es como se dice’, y no ‘así es que se dice’; ‘ayer fue cuando llegó’, y no ‘ayer fue que llegó’.

