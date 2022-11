Sibarita, tabaco chino, tejemaneje

Alguien que conoció el lugar donde vivo dijo que yo era un sibarita. ¿Eso es lo mismo que hedonista? Santiago M. Ch., B/quilla

Sibarita era el gentilicio de los nacidos en Síbaris, colonia griega ubicada en la Magna Grecia, en el sur de Italia, fundada en el siglo VIII a. C. Fue una colonia muy poderosa gracias al comercio, sobre todo el de telas teñidas con púrpura, sustancia de altísimo costo, producto de la excreción de un molusco, a la que alguna vez nos referimos aquí. Tal abundancia y tal riqueza hicieron de los sibaritas seres refinados, que se trataban a sí mismos con extremas complacencias y lujos, que a la postre los convirtieron en individuos pusilánimes, solo entregados a la molicie. Luchas internas iniciaron la debacle, que se concretó cuando Síbaris fue borrada del mapa en el siglo VI a. C. luego de una guerra con Crotona, ciudad con la que mantenía rivalidad comercial. Ahora bien, un hedonista es el que a toda costa busca el placer, objeto y razón de su existencia. Puede tratarse de una persona sin bienes, cuya postura capital es hallar el placer aun en lo poco que le ofrece la vida. Según esto, pareciera que un sibarita siempre fuera un hedonista, pero que un hedonista no siempre fuera un sibarita.

Tengo 80 años. Antes los jóvenes, en nuestros escarceos sexuales, usábamos la pomada llamada ‘tabaco chino’… Amiro De Alba C., B/quilla

El tabaco chino, también conocido como mentol chino, es un retardante sexual para hombres, que entre sus ingredientes tiene menta, eucalipto y extractos de hierbas. Simplemente, el tabaco chino, por ser en verdad mentol, adormece el glande, lo que, en apariencia, controla o retrasa la eyaculación y aumenta el rendimiento sexual. Creo que en realidad el tabaco chino es un placebo, es decir, una sustancia que, en un sujeto que esté convencido de su eficacia, puede tener consecuencias favorables para evitar su eyaculación precoz y prolongar su lid amorosa.

Mi lengua materna no es el español. Leí la palabra ‘tejemaneje’, consulté al diccionario y quedé confundida. Kristen K., Bogotá

Quizá el diccionario la confundió porque de ‘tejemaneje’ registra dos acepciones que parece que se contradijeran, pues una dice que es mucha actividad o muchas maniobras al hacer algo, y la otra dice que es un entramado turbio para lograr ese algo. En realidad, ‘tejemaneje’ es una locución coloquial, compuesta por los verbos ‘tejer’ y ‘manejar’, que se relacionan en cuanto ambos proyectan la idea de algo que se hace con las manos, por lo general con habilidad, la misma que se supone se debe tener para hacer una trampa o burlar a la ley. Los dos verbos mencionados encierran por sí solos sentidos de enredos y maniobras non sanctas. Porque tejer es tramar, urdir, lo que evoca una idea de chanchullo o artimaña. Y manejar es gobernar o dirigir, pero también utilizar algo con las manos, o sea, manipular; de hecho, en el diccionario, la cuarta acepción dice de ‘manejo’: ‘maquinación, intriga’.

