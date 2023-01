París, guinea

¿Cuál es el origen de los nombres de París y de sus barrios Montparnasse y Montmartre? Loti Ahumada, Bogotá

París deriva de la locución latina civitas parisiorum o ‘ciudad de los parisios’, población gala (o celta) allí asentada, el origen de cuyo nombre es incierto. En principio, el lugar era conocido como Lutecia (Lutetia), como lo llamaban los parisios. De otro lado, el Parnaso era un monte griego en cuyas faldas vivían las nueve musas de las artes y las ciencias de la mitología griega. En París, en el siglo 17, una colina, cuyo punto más alto era de solo 126 metros sobre el nivel del mar, se convirtió en sitio de encuentro de alumnos de la Sorbona, centro de estudios en letras y humanidades, que acudían a la colina a recitar sus poemas y a buscar inspiración alumbrada por las Musas. La denominaron Mont Parnasse (Monte Parnaso), antes de que en el siglo 18 fuera nivelada por necesidades urbanísticas, aunque luego continuó con su función de aglutinar a artistas y a especímenes sensibles. Finalmente, Montmartre deriva del latín Mons Martyrum ‘Monte de los Mártires’, y así fue bautizado porque en el siglo 1 en él fue martirizado Saint Denis (o san Dionisio), oriundo de Italia y primer obispo de París.

¿Qué quiere decir ‘ebúrneo’? Polo Páez, B/quilla

Cortésmente, le respondo: esta pregunta se absuelve, simplemente, acudiendo al diccionario.

Nota: Sobre mi respuesta al porqué en la Costa llamamos guineo al banano, me escribe el médico Alfredo Calderón Lombana: “A propósito de guineo, usted explica al consultante el origen de esta palabra, muy usual entre nosotros los caribeños para referirnos al banano o habano, pero permítame hacer una pequeña contribución con tres acepciones que “se le quedaron en el tintero”, la primera, muy posiblemente porque la moneda a que se refiere dejó de circular hace mucho tiempo. Al respecto, literalmente, dice el Webster: “A former monetary unit equal to 21 shillings”. Es decir, representaba un poquito más de 1 libra esterlina. Por supuesto, profesor, hoy en día esto solo tiene cabida en el acervo de los eruditos”. Le respondo al doctor Calderón: “Su mensaje atizó mi curiosidad. Consulté un viejo diccionario enciclopédico de 1954, es decir, de hace 69 años, y, en efecto, apartando plantas y geografía, se refiere a ‘guinea’ como a una “antigua moneda inglesa de oro, que vale 21 chelines. Se llama así porque las primeras monedas de esta clase se hicieron de oro de Guinea y llevaban la figura de un elefante. Se acuñó desde 1663 hasta 1813…”. Después, dice el médico en su mensaje: “En Estados Unidos, a los animalillos empleados en experimentación de laboratorio en Medicina se los llama guinea pigs. No son otros que nuestros simpáticos curíes. Además, hace algunos años, allá mismo (especialmente en Nueva York), a los descendientes de inmigrantes italianos se los apodaba así (guinea pigs) por dos características que establecen cierta similitud con los curíes: pequeños y con gran capacidad reproductora”.

