Carretilla, tiovivo, ‘omertà’

¿Cuál es el origen de ‘carretilla’ con el significado de mentira? Ismael Olmos, C/gena

‘Carretilla’ y ‘carreta’, entendidos como mentira, son voces de origen incierto usadas por el habla popular y por la culta. El Diccionario de americanismos las registra como términos colombianos, con el sentido, informal o despectivo, de que traducen el habla precipitada de una persona, por lo general llena de mentiras, de historias inverosímiles o de necedades. Pero también dice que ‘carreta’ es un discurso largo, pesado y sin contenido sobre un tema en particular, la mayoría de las veces trivial o intrascendente. ‘Carretilla’ o ‘carreta’ son sinónimos de ‘caña, cañazo, paja, pajarilla…’. ‘Carretillero’ puede ser un embaucador o un mitómano o quien vende frutas, pescado u otros alimentos en una carretilla o carro pequeño de mano y una sola rueda.

Mi suegra, española, aludiendo a sus nietos, me dijo: “Llevémoslos a un parque donde haya un tiovivo…”. María Cecilia Londoño M., Bogotá

En la mayoría de los países de América al ‘tiovivo’ se le dice ‘carrusel’ y en Argentina se le dice ‘calesita’. Es una diversión infantil en parques o en ciudades de hierro, que consiste en varios caballitos u otras figuras, por lo general de madera, ubicadas en círculo, que giran mientras suben y bajan. La versión más popular sobre el origen del nombre ‘tiovivo’, aunque luce disparatada, figura con visos de verdad en el libro Costumbres populares. Colección de cuentos tomados del natural (1880 [2004]), de la célebre periodista española del siglo XIX Sofía Tartilán, quien aporta los nombres del protagonista y del lugar, y el día, el mes y el año del suceso. El hombre, que se llamaba Esteban Fernández, se ganaba la vida con unos caballitos de madera que giraban en círculo en un punto del paseo de Las Delicias, de Madrid. Por entonces, la ciudad estaba asolada por una epidemia de cólera, y la gente moría a granel. El 16 de julio de 1834 fallecieron en Madrid 150 personas, entre ellas el señor Fernández. Al día siguiente, camino del cementerio, el cadáver se incorporó de repente gritando: “¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo!”. Desde entonces, el tío Esteban se convirtió en el tío Vivo. Recordemos que en España ‘tío’ puede ser un joven, un adulto o un anciano.

Mi novia me contó un secreto y me pidió omertà; como no entendí me dijo que eso significaba ‘silencio’… P. H. C., B/quilla

La omertà es una norma no escrita que exige lealtad a miembros de la mafia italiana, de modo que cuando alguno de ellos vulnere la ley esté amparado por un mutismo absoluto. Quizá sea voz de origen siciliano, derivada de humilitas (humildad), que con el tiempo se transformó en umirtà y luego en omertà. Se relaciona con humildad porque esos miembros deben obedecer con sumisión las reglas establecidas. Otros dicen que viene de homo (hombre), y entonces significa hombre viril y de honor, pues callar se juzga como virtud caballerosa. El equivalente de omertà en español es ley del silencio.

