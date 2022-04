Ahorro, y/o, Hipodamía

¿Es cierto que la palabra ‘ahorro’ tiene que ver con la locución ‘ser libre’? Aldemar Cardozo, Bogotá

Tiene que ver en cuanto guardan relación semántica. Primero fue la voz ‘horro’ –que el pueblo pronuncia ‘jorro’ (la vaca jorra)–, que proviene del árabe clásico hurr ‘libre de nacimiento, que no es esclavo, desembarazado, exento’. En el siglo XIII, a partir de ‘horro’ se formó el verbo ‘ahorrar’ con el sentido de ‘dar libertad al esclavo o prisionero’, tal como aún está en el diccionario. Luego, dentro de su evolución, se usó con el sentido de ‘librarse de trabajos o gastos’ (‘horro de esfuerzos’, ‘horro de impuestos’ –libre de esfuerzos, libre de impuestos–), y después asumió sentidos más extendidos, siempre con la idea de liberarse de algo, como desnudarse (me libro de la ropa) o de no pagar más por algo (me libro de un gasto mayor). Precisamente, a raíz de este último ejemplo, surgió la idea del ahorro porque si me libro de pagar me libro del gasto, y si me libro del gasto me queda dinero que guardar o reservar.

En textos de empresas veo con frecuencia ‘y/o’; ¿por qué no aparece en textos literarios? Nury M. Paz, B/quilla

En español, el empleo de la doble conjunción ‘y/o’ es innecesario e indica maltrato y desconocimiento del idioma. Es un vicio importado del inglés (and/or) con el cual se intenta aportar precisión a una frase olvidando el dicho “no aclare, que oscurece”. La conjunción ‘y’ es incluyente, es decir que suma (whisky y ginebra), y la conjunción ‘o’ puede ser incluyente o mostrar la posibilidad de dos opciones (whisky o ginebra). Así, si en un aviso leemos: “Buscamos docentes de química y/o física”, es obvio que ese ‘y/o’ debe ser una simple ‘o’ porque, como acabamos de ver, esta puede ser incluyente, y, por eso, si leemos “buscamos docentes de química o física” no están excluidos quienes dominen ambas materias.

¿El mito de Hipodamía configura un complejo como el de Electra? NC, B/quilla

Hablar de complejo de Electra les corresponde a los expertos. El mito cuenta que Enómao, rey de Pisa, tenía una hija hermosísima, de la que se había enamorado, por lo que no permitía que se casara. Otra versión dice que tal prohibición se debía a que un oráculo le había dicho que su yerno lo mataría. Pero tiempo después, Enómao aceptó que su hija se casara siempre y cuando cada uno de los pretendientes compitiera contra él en una carrera de carros. Si un aspirante ganaba se casaría con Hipodamía, y los que perdían serían muertos por el propio Enómao. El pretendiente número 12 fue el héroe Pélope, quien sobornó a Mírtilo, auriga o preparador de los caballos del rey, a cambio de una noche con Hipodamía, a la que el auriga pretendía en secreto, aunque otros dicen que fue la misma Hipodamía quien, enamorada de Pélope, sobornó a Mírtilo. Este cambió los ejes de madera del carro de Enómao por unos de cera, el vehículo se partió y el rey, arrastrado por sus caballos, regalo de Ares, dios de la Guerra, pereció de forma fiera.

