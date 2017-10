Educación sexual

Columnas de opinión

Hace poco tiempo se dio a conocer el informe “Mundos aparte: la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad”, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los resultados sobre la situación de los adolescentes en Latinoamérica sigue siendo preocupante. En Colombia, por ejemplo, se encontró que la tasa de fecundidad entre los 15 y los 19 años es de 84 nacimientos por cada mil jóvenes. Es decir, por cada mil adolescentes nacen 84 bebés. En Bolivia, 88; en Guatemala, 91; en Venezuela, 95, y en Honduras –el país que más nacimientos de adolescentes registra–, 101.

A la lista que cuenta bebés nacidos, en Colombia, se suma otro dato inquietante: el 23% de estos chicos y chicas se casan antes de los 18 años.

Este desalentador panorama se cruza con temas como la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, más allá de todos estos problemas estructurales, hay otros asuntos relacionados con el sistema de creencias del patriarcado. Los adolescentes desde temprana edad están expuestos a muchísima información relacionada con la sexualidad, pero suele ser información distorsionada como las letras de las canciones que escuchan. Un chico de 16 años sabe de “polvos corridos, siempre echamos tres”, de “la primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera” y “la pelirroja chichando es la más que se moja”, pero es muy probable que no tenga información adecuada de cómo evitar un embarazo y de cómo protegerse de las enfermedades de trasmisión sexual.

Alguna vez en un taller con niños de 13 y 14 años de un barrio de la zona suroriental de Cartagena supe de la generosa información que tenían sobre posiciones sexuales y descripciones anatómicas. Algo sabían sobre sida y la importancia de protegerse, así que explicaron cómo se cuidaban: tres bolsitas de plástico, de esas de los bolis, una sobre otra para mayor seguridad.

Las adolescentes enfrentan una situación adicional, la mayoría debe fingir que no está interesada en la sexualidad. Sus padres, que suelen ser bastante conservadores en estos temas, les han enseñado a ser unas niñas “decentes”, pero no les han enseñado a protegerse. La hipocresía teje un manto de desinformación que no les permite hacer las preguntas necesarias ni encontrar las respuestas de manera segura.

Hay chicas que inician pronto su vida sexual, pero les exigen a sus compañeros tener solo sexo anal, por ejemplo, para “no perder la virginidad” y evitar los embarazos. También es cierto que muchas mujeres entre los 15 y los 19 años, la edad de la encuesta, no se sienten cómodas comprando anticonceptivos por temor a ser juzgadas.

El inicio de la vida coital requiere una alta dosis de responsabilidad. Por asuntos prácticos, siempre es mejor si se posterga, pero el problema es que seguimos fingiendo que nada pasa, seguimos impedidos para hablar con claridad del tema, y seguimos saboteando todo proyecto serio de educación sexual.

@ayolaclaudia

ayolaclaudia1@gmail.com