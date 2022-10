12:00 AM Opinión

Congreso animal

En su discurso falaz, me pregunto dónde dejó los vehículos de tracción animal, que en capitales como Barranquilla y Cartagena todavía circulan; o por qué no mencionó las corralejas, que siguen sumando muertos y heridos a nuestra historia; o las peleas de gallo, en las que animales que ‘razonan’ ponen a sufrir a indefensos bípedos que no. El debate ahora no debe ser si se puede considerar o no como mascota a un caballo. La discusión debería ir más allá de los perros y los gatos, o de los animales de compañía más usuales.