Si comemos hidrocarburos

En las campañas de ambientalistas radicales siempre se ha vendido la idea (muy bien vendida) de agua sí, petróleo no, convenciendo a las comunidades de que debemos salvar nuestros territorios del peligro de la exploración y producción de hidrocarburos, que primero es el alimento y el agua antes que el petróleo, porque el petróleo no se come o se toma. Sin embargo, esto es un simple sofisma que no concuerda en lo absoluto con nuestra realidad.

Antes de la revolución industrial el alimento no era abundante, había épocas de mucha hambruna y los cultivos dependían de la llegada a tiempo de las lluvias, que no les llegará una plaga, además, la recolección de la cosecha era manual lo que disminuye la producción en masa, no todos los alimentos podían transportarse muy largas distancias porque se dañaron, la capacidad de refertilización del suelo era lenta lo que nos daba capacidad para sembrar máximo uno o dos cultivos por año y al cabo de varios periodos las tierras debían dejarse sin sembrar para que se recuperaran.

Posterior a la revolución industrial las cosas cambiaron mucho, no necesariamente teníamos que esperar las lluvias, pues pudimos tener distritos de riego continuo, las plagas ya no son realmente un problema, puesto podemos fumigar los cultivos para protegerlos, tenemos maquinaria para su recolección y producción en masa, podemos ahora fertilizar los suelos fácilmente y tener mayores cosechas al año, alimento suficiente para abastecer la demanda y sobre todo mecanismos para conservarlos y transportarlos largas distancias sin que se dañen. Lo anterior, ha sido gracias a los hidrocarburos, cada uno de los procesos descritos anteriormente dependen de ellos.

Una de las industrias que consume más hidrocarburos en el mundo (aunque creamos que no) es la industria de los alimentos en toda su cadena tanto de producción como de comercialización. Existen cifras de por cada caloría de alimento que consumimos, la industria gastó 8 calorías de hidrocarburos en su producción. China, por ejemplo, tiene sus áreas cultivables al 400% de su capacidad natural gracias a los fertilizantes nitrogenados provenientes de los hidrocarburos, lo que le ha permitido sostener su altísima demanda de alimentos. Quitarle a China los hidrocarburos significa quitarle el 75% de su capacidad de producción de alimentos lo que redunda en hambruna e inseguridad alimentaria.

Finalmente, la industria de los alimentos es totalmente dependiente de los fósiles, por eso si Colombia y el gobierno actual quiere que el país sea una potencia agrícola (industrialización del agro) debe entonces tener garantías del abastecimiento de hidrocarburos, pues sería demasiado incoherente e irrealista pensar en ser una potencia agrícola queriendo cortar en mediano plazo el uso de los hidrocarburos, pues de cultivos orgánicos no podríamos abastecer ni siquiera nuestra demanda interna (interesante leer el caso de Sri Lanka). Recordemos que los hidrocarburos desafortunadamente no significan solamente energía, sus usos están en todas las actividades industriales que tenemos y en todos los sectores productivos y que ya somos más de 8 mil millones de habitantes demandando más alimentos y requiriendo más industrialización.