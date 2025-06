Colombia a lo largo de la historia ha sido un país dirigido por lo que la gente cree que es la derecha radical, aunque a mi me quedan serias dudas, pues un gobierno de derecha radical, reduciría el gobierno, privatizaría empresas y eliminaría subsidios. Pero aquí pasa ha pasado todo lo contrario, tenemos un estado gigante, muchísimas empresas públicas y de alto riesgo de capital, subsidios para todo y todos, así una larga lista de un estado empresario e intervencionista. Además, según el gobierno de turno se escoge y deciden los sectores productivos que debería tener el país, encerrando los sectores productivos no apoyados.

Nada distinto ha pasado en el nuevo gobierno, sigue en aumento el estado y el gasto, propone más empresas públicas, cada vez quieren intervenir más en los mercados y ha escogido los sectores que apoyar, con el agravante de asfixiar los demás sectores que no son de su gusto.

Con este contexto, hago una crítica de porqué el país siempre está dividido, no hay concertación y seguimos en la pobreza. Potencialidades tenemos por montones, pero el potencial es nada sino se desarrolla. El valor de los productos que comerciamos dependen de los procesos que les incluyamos en su proceso de fabricación. Bajo este principio funcionan todos los sectores: Agricultura, Ganadería, Minería, Producción de hidrocarburos, Tecnologías, Transformación y manufactura, energía, etc.

La competitividad de cada sector depende de dos factores principales: entregar un producto de alto valor (calidad) a un precio bajo (justo) y que pudiese no ser volátil en el tiempo. Claro, para producir calidad hay que tener materia prima de calidad, tecnología de punta y automatización de los procesos; para tener un precio justo, debo producir de manera eficiente en el uso de materiales, la energía, las personas y/o los equipos, además de otros parámetros fiscales que dependen de cada país. Esto significa que, en este mundo tan globalizado, Colombia para ser competitivo debería ser muy tecnológico (cosa que claramente no somos) y en todos los sectores, porque todos están encadenados, necesitamos la agricultura, pero también la minería, necesitamos los hidrocarburos, pero también la tecnología, necesitamos la manufactura, pero también la producción de energía. No podemos decantarnos por un sector si y el otro no.

El líder que el país -a mi parecer necesita- debe dejar de elegir entre un sector y otro, todos los sectores deben estar funcionales, de eso se trata la diversificación productiva. Así, un sector se puede beneficiar con las tecnologías generadas en otro sector y ser más eficientes y competitivos, nos nutrimos cada vez más y creamos más cadenas de valor para poder vender al mundo. Así tendremos oportunidades para todas las profesiones ofertadas en todos los institutos de educación superior del país, así tendríamos las oportunidades que los jóvenes tanto aclamamos. Así también, podríamos reducir la polarización, un país donde tengamos sectores productivos para todas las profesiones, una economía diversa, creciente y un mejoramiento en la calidad de vida del Colombiano sin precedentes.

*Director del Observatorio de Transición Energética del Caribe OTEC – Universidad Areandina