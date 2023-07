Baterias vehículos eléctricos/mineria

Una de las buenas preguntas para hacernos en torno a la transición energética es como vamos almacenar energía. Por ejemplo, una hidroeléctrica almacena agua, y cuando yo necesite electricidad (el día y la hora que yo quiera) solo es dejarla correr a través de sus turbinas y listo, si hablamos del carbón, petróleo o gas, el día y hora que necesite energía solo es hacerle combustión, sin embargo, otras fuentes de energía alternativas como el sol y el viento requieren guardar la energía que producen según las condiciones climáticas, claramente no puedo almacenar el sol ni el viento para usarlo el día y la hora que yo la necesite.

Esa es la importancia de las baterías y más aún si hemos pensado en electrificar el parque automotor Colombiano, ya que, las baterías se construyen a partir minerales y todo un proceso industrial. En esta ocasión, he analizado el consumo mineral para la fabricación de baterías bajo las tecnologías existentes hoy día en el mercado y las proporciones de ventas de cada una, para saber cuál sería la huella minera, en el escenario que los vehículos livianos en Colombia fuesen eléctricos.

El 50% de las baterías para vehículos a nivel mundial son fabricadas principalmente en las tecnologías de NMC (níquel-manganeso-cobalto), un 42% de LFP (fosfatos de litio-hierro) y un 8% de NCA (níquel-cobalto-aluminio), no quiere decir que sean los únicos minerales que usen, solo son los nombres de sus tecnologías. Ahora bien, Colombia en términos de vehículos (no incluye motocicletas) tiene 6.978.694, es decir, esa es la cantidad de baterías que necesitaríamos actualmente en Colombia y que estaríamos reemplazando en ciclos de 4 a 5 años. Miremos entonces el consumo mineral y cómo está Colombia con respecto a esa necesidad:

Litio: se usa en la fabricación de los electrodos y electrolitos, necesitaríamos 64.061 toneladas para el país y Colombia no produce. Aluminio: Se usa en el cátodo, colector de corriente y las celdas, necesitaríamos 269.678 ton y Colombia produce 800 ton. Manganeso: Se usa en los cátodos y se requerirían 30.668 ton y Colombia produce 389 ton. Hierro: se usa en la fabricación de los cátodos, requerimiento de 141.863 ton y Colombia produce 749.890 ton. Cobalto: Fabricación de cátodos, se necesitarán 33.508 ton y Colombia no produce. Níquel: fabricación de cátodos, necesidad de 156.218 ton y Colombia produce 42.200 ton. Cobre: Fabricación de colector de corriente, consumo de 326.945 ton y Colombia produce 6918 ton.

De lo anterior, salvo el hierro (aunque este hierro no es que sobre, ya se usa para consumo interno), Colombia no cuenta con la producción suficiente de materias primas para suplir su propio parque automotor; peor aún, esta cantidad de minerales se tendrá que producir cada ciclo de vida de las baterías, es decir cada 4 o 5 años, pues el reciclaje hoy día en Colombia no se hace y las tecnologías a nivel mundial todavía no lo hacen comercialmente viable. ¿nos debemos replantear la transición?