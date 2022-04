Se busca una idea

Bofetones cinematográficos, fosas humeantes llenas de restos en Ucrania, Shanghái cerrando fronteras por nuevos brotes… por acá salidas de cadena con señalamientos al contradictor de militar en la peor y más horrorosa doctrina que la humanidad conozca, periodismo disfrazado de activismo y viceversa mutando a activismo puro y duro sin pudor y sin vergüenza, descubriendo como verdad de Perogrullo que la de Colombia es una sociedad marcada por el racismo, el clasismo y la hipocresía, amenazas a líderes sociales, falsos positivos del ejército acolitados por un ministro impresentable, una fiscal trasladada y amenazada por hacer su trabajo mientras otra aparente fiscalía paralela despacha desde la oficina de un privado; y apenas vamos por la mitad de la primera semana del cuarto mes del año. Si nos atenemos a la Ley de Murphy o a la canción del rockero español José Antonio García, pues todo puede ser peor. Quien quita que aparezca algún asteroide suelto por el vecindario…

Y en medio de todo esto nos encontramos en plena campaña presidencial repitiendo la perogrullada de que es la peor de las campañas posibles, que los argumentos han faltado, que ha predominado el ataque al ser humano antes que a la idea, que se ha privilegiado el miedo sobre la propuesta, que vamos a volvernos Venezuela, que populistas, que continuistas, que oteadores de ballenas, que mucho ojo. Todas perogrulladas porque cada 4 años la historia es la misma. No hemos aprendido a basar las elecciones en un debate de ideas o propuestas sobre construir el futuro desde el presente. Llevamos décadas, y no pocas, eligiendo desde el miedo y el odio. Parafraseando a John Lennon, deberíamos darle una oportunidad a las ideas.

Aquí, una vez más, el papel de la prensa es fundamental. Más allá del show y la guerra de egos en que tienden a convertirse los debates, bueno sería dejar de preguntar por lo que piensa el otro o lo que lo diferencia del otro, y más bien centrarnos en dejar claro lo que se piensa o proyecta trabajar sobre las preocupaciones y necesidades básicas de los colombianos: Empleo, salud, medio ambiente, acceso a la información, educación, lucha contra la corrupción, construcción de tejido social. Comparar las respuestas y analizarlas al tenor de cifras, acompañado todo con distintas miradas de expertos que no escondan, si llegare a ser el caso, su preferencia política; se convertiría en un insumo pedagógico fundamental para tomar la mejor de las decisiones ante del tarjetón. La verdad es que no parece ser tan difícil preparar un cuestionario y pedir a cada candidato o campaña su respuesta.

Lamentablemente, el que no parezca difícil no se traduce en rating. Si no hay insultos, amenazas o bofetadas difícil que te presten atención. A William Randolph Hearst se le atribuye el decirle a un reportero “Tu pon los dibujos que yo pondré la guerra” a propósito del conflicto en Cuba de finales de siglo XIX. A punta de cromitos nos tienen engatusados desde hace un buen rato.

