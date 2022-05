Lecciones de libros

El olor de los libros me lleva a un paraíso que se materializa en forma de bibliotecas o ferias de los libros, recorro la de Bogotá, la FilBo, y constato en cada estand, en cada librería, en cada editorial que hay un universo casi infinito de textos que me faltan por leer; y sonrío cuando encuentro aquellos en los que ya me he sumergido con gozo.

Disfruto estar allí porque encuentro nuevas personas, que se me presentan, a través de páginas embadurnadas con frases provocativas o profundas y me llenan de preguntas. Esta vez la serendipia tiene nombre coreano, Shiva Ryu, uno de los poetas más populares de Corea del Sur. Llega a mí de la mano de Zoraya Peñuela e inmediatamente siento que vamos a ser amigos por mucho tiempo. En la lectura que hago en voz alta y a dos voces, con Alcy, enfatizo dos ideas fuerzas que han empujado mi vida.

Las cosas tienen la importancia que le damos; definitivamente a veces exageramos y magnificamos lo que realmente no tiene más sentido que el ser vivido desde la libertad. Si aprendemos que el valor de las realidades que vivimos es nuestra decisión, seguro vamos a ser más libres y podremos existir con más pasión, serenidad y por ende felicidad. “No le concedas tanta importancia” una frase de Ryu a tener en cuenta, independientemente de que signifique fortuna o desdicha para nosotros.

Sin embargo no debemos transmitir este consejo a ciegas… De hecho, no deberíamos decírselo a nadie, sólo al reflejo de nosotros mismos en el espejo. “Entonces es realmente cuando cobra sentido” dice con firmeza este poeta, para recordarnos que no podemos pretender que lo que es importante para nosotros lo sea para los demás; reflexión pertinente en este momento en los que queremos imponerle al otro que piense, sienta y crea lo que nosotros pensamos, sentimos y creemos. Revisa por qué y para qué le estás dando tanta importancia a esa realidad, discierne y trata de concluir que es lo mejor para ti, sin imponer ese pensamiento a nadie más.

Aprender a vivir la vida desde la singularidad y dejando que nuestra esencia, con la que debemos estar permanentemente conectados, se exprese y nos permita aprehender la realidad sin miedo. No todo tiene explicación, a veces solo necesitamos vivirlo. Suena extraño reiterarlo, pero no todo tiene que ser bueno o malo, en ocasiones basta con que sea, esté en nosotros y ya. “Vivir no significa escuchar explicaciones. Es experimentar las cosas por ti mismo. Todo lo que hay dentro de nosotros que no es bueno ni correcto se perderá por el camino” afirma Ryu para que entendamos que lo más importante en la existencia es lanzarnos a vivir, sin saber las respuestas, sin saber si existen, pero entendiendo que en el desplegar nuestro ser en cada situación nos llenará de sentido y gozo. No siempre está claro el lugar al que tenemos que llegar pero si el camino en el que estamos, ese que se puede experimentar como fuente de satisfacción y de plenitud. No todo lo sabemos, pero si lo vivimos todo!

Estas dos ideas me han gobernado por estos días, se han vuelto fuente de meditación. Las comparto contigo recordando que sólo tú sabes que es lo mejor para ti y cómo ser más feliz.