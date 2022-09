Felicidad sin censura

Ser feliz no es estar sonrientes todo el tiempo, no implica estar exonerados de dificultades y adversidades. Ser feliz es vivir con sentido, hacer una existencia satisfactoria en la que habitemos en armonía, a pesar de todas las situaciones que nos puedan zarandear y nos permitan nuevos aprendizajes. No podemos caer bajo la tiranía del discurso de la felicidad. Necesitamos tener claro qué queremos hacer con nuestra vida y cómo realizar nuestros proyectos.

Es necesario que tengamos una sana relación con nosotros mismos, lo cual implica mejorar nuestro diálogo interior, desaprender algunos patrones de evaluación que hemos aprendido en la infancia y que nos llevan a valoraciones negativas constantes. Si eres un juez infalible y con cada sentencia destruyes tu autoestima, no podrás ser feliz ni si tienes todo el dinero necesario, ni si tu familia está funcionando bien, incluso, ni siquiera si tus proyectos laborales marchan exitosamente. Si te rechazas y te desprecias por lo que eres y has hecho, siempre te sabotearás y no podrás hacer una vida satisfactoria.

Las relaciones con los demás tienen que estar marcadas por el amor, el respeto, el servicio y la responsabilidad, pero tenemos que ser autónomos de los otros y entender que la felicidad es un compromiso personal: nadie está obligado a hacernos feliz, eso sí, los demás están invitados a construir con nosotros desde las condiciones de equidad, generosidad y solidaridad. Respetar significa reconocer que cada uno es libre y que tiene derecho a vivir desde sus valores y opciones. Lo que sí se requiere, es trabajar como equipos, en los que las agendas personales de cada uno de los miembros ayuden a construir las agendas colectivas.

Como una opción de vida, he asumido la tarea de hacer felices a los que amo, esto es, generar mis actitudes y acciones en favor de ellos. Sin personas felices a nuestro alrededor es muy difícil que lo seamos nosotros también. La gente tóxica envenena los contextos en los que están, por eso necesitamos, como dice Bernardo Stamateas, gente nutritiva a nuestro lado. El que no aporta, normalmente resta. Aquí es muy importante saber construir relaciones de pareja y de familia, porque si el hogar es un infierno, aunque busquemos edenes fugaces afuera, no seremos felices. La fuerza que impulsa todo proceso nace en lo más íntimo del corazón. Si tus relaciones íntimas no funcionan, todas las demás serán fantasmas que llenarán de oscuridad la vida. Amar es la tarea, y toca hacerlo con inteligencia, libertad y responsabilidad.

Es importante que haya posibilidades de trascendencia y encuentro con lo sublime para ser felices. Creo, como dice el escritor rumano Mircea Cartarescu, que: “La humanidad necesita contactar con su espiritualidad”, que es siempre fuerza y ánimo en los momentos duros. Yo acabo de entregar el manuscrito de mi próximo libro “Espiritualidad para Humanos”, en el que propongo líneas desde las cuales podemos desarrollar nuestra dimensión espiritual. Estoy seguro de que requerimos abrir las experiencias espirituales a todos los que buscan la felicidad, teniendo siempre presente que no se trata de imponer una religión en particular. Ser felices es la tarea más emocionante que tenemos y debemos disfrutar la vida para poder sonreír con esa felicidad plenamente. No malgastes la existencia, trata de vivir a plenitud cada día. No dejes que las maldades de algunos te quiten las ganas de ser bueno y saborear cada instante; atrévete a vivir la felicidad sin censuras.