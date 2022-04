Jesús está vivo. El Padre Dios lo ha resucitado (Hechos 5, 30) Pero, ¿qué significa eso para nosotros hoy, habitantes del planeta Tierra en el siglo 21? Significa que Jesús tenía razón: que lo que Dios quiere es que vivamos como él vivió, es decir, que el amor tiene que ser el motor de la vida; el servicio la acción que nos identifique; que no podemos discriminar y marginar a nadie por ninguna razón, y que debemos descubrir al otro como alguien digno y valioso; que la comunidad es el lugar en el que nos encontramos con Dios y que solo se puede ser feliz cuando se vive la vida desde la profundidad del corazón. Esa manera de vivir la rechazaron los religiosos de la época de Jesús, por eso lo hicieron crucificar. Pues ahora, con la Resurrección, queda demostrado que esa forma de vida, es la que le agrada al Padre Dios. Allí se sostiene nuestra opción diaria de no pagar mal con mal, de perdonar, de tender la mano para ayudar al que sufre, así no sea de los “nuestros”; de creer que la violencia siempre es mala y que solo seremos felices si ayudamos a ser felices a los demás.

Nuestra manera de vivir no se funda en la obsesión de repetir las indicaciones de un texto, sino en la presencia alegre e inspiradora de Jesús de Nazaret, presente de una forma plena en nuestra existencia. Sí, vale la pena vivir de esa manera.

Significa que Dios es fiel y sale fiador por quien le es fiel y confía plenamente en Él. Jesús arriesgó todo por su confianza en su Padre Dios, venció la intranquilidad de Getsemaní (Mateo 26, 36-46) y las tentaciones en la cruz (Mateo 27, 39-43) confiando siempre en Él. Y Dios no lo deja abandonado en el frío del sepulcro, sino que lo resucita, entendiendo la Resurrección “como total y exhaustiva realización de la realidad humana en sus relaciones para con Dios, para con el otro y para con el cosmos” (Leonardo Boff).

Esta es la garantía que tienen los que tratan de vivir desde los valores del Reino, así sean quemados en el fuego de las redes sociales, despreciados en los círculos de poder, asesinados en las calles o marginados por todo el que se siente dueño de Dios. No permitas que tu corazón se llene de ganas de venganza, no te dejes convertir por el malvado a su lógica de vida, no hagas del odio la fuente de tu fuerza diaria, no permitas que la ley del talión se vuelva tu referente, porque Dios está del lado del que vive a la manera de Jesús y sale en su defensa aunque todo parezca indicar que no.

Significa que Dios es justo. Sí, la resurrección es justicia de Dios. Él levanta a aquel a quien el odio que no soporta la lealtad y la fidelidad a Dios, derrumba. Sostiene al que confiando en Él, no se amilana ante las adversidades y los ataques del mal. Celebra con el que ha hecho de su mesa una fuente de vida para todos, sin distinción. No triunfa el mal aunque las noticias parezcan indicar que sí. Dios siempre hace justicia.

Eso significa para nosotros, desde mi perspectiva, la Resurrección de Jesús que celebramos a diario con toda la alegría que cabe en lo finito de nuestro ser.