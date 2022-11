12:00 AM Opinión

Espiritualidad y ego

La espiritualidad también nos recuerda que somos únicos e irrepetibles y que no tenemos que compararnos con nadie. El ser humano espiritual entiende que la felicidad está en la realización de la singularidad y no en que todos tengamos las mismas características. Las practicas espirituales nos tienen que celebrar las diferencias como oportunidades. Amarnos implica no tener miedo de ser diferentes y sabernos relacionar desde la decisión solidaria de ayudar a otros.