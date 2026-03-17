Un barril de petróleo a 100 dólares genera en Colombia una mezcla de alivio inmediato con preocupación estratégica. Alivio porque los ingresos fiscales del país dependen del desempeño del sector petrolero. Preocupación porque el alza del precio de la gasolina afecta el bienestar de los colombianos. Estructuralmente mejora las pensiones de los colombianos al disparar la acción de Ecopetrol. Errores puede causar si se interpreta el precio alto como un cambio estructural, en vez de un ingreso extraordinario de coyuntura. En general es más bueno que malo, pero requiere de sabiduría.

El petróleo sigue siendo uno de los principales pilares de la economía colombiana, representando la mitad de las exportaciones. También a través de dividendos de Ecopetrol, regalías, e impuestos, los hidrocarburos representan entre el 12 y 14 % de las rentas nacionales. Cuando el precio internacional del crudo sube a niveles cercanos a los 100 dólares, el impacto se siente rápidamente en variables macroeconómicas: mejora la balanza comercial, aumenta la entrada de divisas, y se fortalece la capacidad fiscal del Estado.

Para las finanzas públicas, Ecopetrol, cuya participación accionaria mayoritaria pertenece al Estado, también tiende a registrar utilidades más altas, lo que se traduce en mayores dividendos para el presupuesto nacional. En un contexto de presiones fiscales crecientes, ese flujo adicional de recursos puede aliviar el déficit en el corto plazo.

Sin embargo, la historia económica colombiana muestra que los ciclos de precios del petróleo son volátiles. Las bonanzas petroleras del pasado no siempre se tradujeron en una transformación productiva duradera. Con frecuencia generaron apreciación cambiaria, dependencia fiscal y una falsa sensación de holgura presupuestal que luego se desvaneció cuando el ciclo de precios cambió.

Un petróleo a 100 dólares también tiene efectos más complejos. Puede fortalecer el peso colombiano al aumentar la entrada de divisas, lo cual abarata importaciones, pero puede afectar la competitividad de los sectores exportadores. Además, en un contexto global de transición energética, los países productores enfrentan el desafío de administrar sus recursos de manera estratégica: aprovechar los ingresos actuales mientras preparan sus economías para un futuro menos dependiente de los combustibles fósiles.

Por eso, el verdadero debate no es si un petróleo caro beneficia a Colombia, claramente lo hace en el corto plazo, sino cómo se administran esos recursos extraordinarios. La tentación política suele ser expandir el gasto estructural con ingresos que son, por definición, transitorios.

Una política fiscal responsable debería utilizar parte de esa bonanza para reducir vulnerabilidades: fortalecer el ahorro público, reducir deuda, estabilizar las cuentas fiscales y financiar inversiones que aumenten la productividad de la economía. De lo contrario, el país corre el riesgo de repetir un patrón conocido: celebrar la bonanza cuando el precio sube y enfrentar ajustes dolorosos cuando inevitablemente vuelve a caer.

Un barril a 100 dólares es una oportunidad. Pero como toda oportunidad económica, su verdadero valor depende menos del precio internacional del crudo y más de las decisiones que el país tome con los recursos que ese precio genera.

@SimonGaviria