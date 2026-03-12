El ejercicio físico se ha consolidado como un pilar de la salud. Sin embargo, en medio del auge de gimnasios, retos virales y rutinas difundidas en redes sociales, se ha instalado una idea simplificada: creer que entrenar consiste solo en fortalecer músculos o aumentar la intensidad del esfuerzo. La ciencia del movimiento demuestra que el ejercicio es mucho más que eso.

Cada movimiento que realizamos desde una sentadilla hasta un gesto deportivo complejo es organizado por el sistema nervioso central. El cerebro planifica, coordina y ajusta la acción a través de redes neuronales que permiten mantener la estabilidad, la coordinación y la eficiencia del movimiento. Este proceso, conocido como control y aprendizaje motor, es fundamental para mejorar la forma en que el cuerpo se mueve y se adapta al esfuerzo.

Cuando el entrenamiento se enfoca únicamente en la fuerza o en la apariencia estética, sin considerar estos procesos neuromotores, pueden aparecer patrones de movimiento ineficientes. Con el tiempo esto favorece sobrecargas articulares, desequilibrios musculares y una mayor incidencia de lesiones musculoesqueléticas. Por esta razón, los programas de ejercicio actuales integran componentes como el entrenamiento de equilibrio, el control postural y la propiocepción. Estas estrategias estimulan el sistema nervioso central, optimizan el rendimiento físico y reducen el riesgo de lesión.

También es importante recordar que el ejercicio no debe practicarse únicamente por moda ni bajo la orientación de personas cuya única credencial es la experiencia personal. El entrenamiento físico involucra procesos fisiológicos complejos: adaptación cardiovascular, neuromusculares, metabólica y mecanismos de recuperación que requieren conocimiento científico para su adecuada dosificación.

En contextos de ejercicio de alta intensidad, especialmente en personas con condiciones cardiovasculares no diagnosticadas, existe riesgo de eventos graves e incluso mortalidad asociada al esfuerzo extremo. Aunque estos casos no son frecuentes, pueden prevenirse mediante valoración médica previa y controles periódicos que permitan evaluar su estado cardiovascular, metabólico y musculoesquelético. Estas valoraciones no buscan limitar la práctica deportiva, sino garantizar que el organismo se encuentre en condiciones seguras para responder a las demandas del ejercicio.

El ejercicio no debe ser moda pasajera, sino una práctica consciente de cuidado y desarrollo del cuerpo. No se trata solo de levantar más peso o correr más rápido, sino de aprender a moverse mejor. Cuando entrenamos con conocimiento, no solo fortalecemos los músculos: fortalece también las redes neuronales que permiten moverse mejor, prevenir lesiones y mantener una vida activa a lo largo de los años.

*FT ESP/MCS EN NEUROREHABILITACION PHD(F) DISCAPACIDAD Y SALUD.

*PROFESOR PRE Y POSTGRADO UNIMETRO-UNISIMON- UNILIBRE