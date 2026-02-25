No se nos podrá olvidar nunca la famosa frase de Kennedy cuando tomaba posesión de la Presidencia de Estados Unidos que tenemos archivada, cuando se pronunció: “El más completo retrato de la eficacia de un gobierno nacional o regional es la capacidad que tenga de perfeccionar la Seguridad ciudadana anteponiendo la protección de la vida, bienes y servicios antes que cualquier otro logro o avance”. Para enmarcar. Es decir, la Seguridad Ciudadana es ante todo la base de la estabilidad de una comunidad. Nada puede prosperar, nada avanzar económicamente, nada ordenar la estabilidad de una urbe o país civilizado, como la garantía y efectividad de la seguridad ciudadana partiendo de la base de proteger la vida, la tranquilidad, los bienes, los patrimonios espirituales y materiales, de toda índole y confiados a los funcionarios elegidos por el mismo pueblo para gobernarnos.

Por eso es loable desde todos puntos de vista, y aplaudible igualmente que el Alcalde Char haya decidido crear ocho nuevos CAIS en ocho nuevos barrios designados para favorecerlos. Ojalá se duplique la suma de estos, deseamos la ciudadanía, que cada barrio de Barranquilla tenga un Cai, aun cuando esto represente un gasto muy alto y sobre todo, entiéndase bien, significa mayor número de policías designados y reclutados para esta capital porque obviamente un Cai sin agentes del orden es un retrato desilusionante.

Hay que apoyar al Alcalde Char sin restricciones. No permitir que el espejo de una República como Colombia sumida hoy en el dolor y la desgracia de la barbarie diaria, se nos muestre como retrato de una sociedad para imitar. Jamás. El espejo de nuestro país hoy día, qué lástima, es tenebroso: No solamente tenemos siete grandes grupos de narcotraficantes que asesinan a diario sino esa maldita violencia ciudadana donde en la mayoría de nuestras capitales se asesina a diario para robar, para extorsionar, para violar, para cobrar una deuda, para resolver un problema de tránsito automotor. Todo es violencia y ya los noticieros no tienen más espacio para mostrarnos las atrocidades de las matanzas nuestras. Recientemente un amigo que vino del exterior nos preguntó de súbito; “¿Y cómo hacen para vivir así?”

Apoyemos al Alcalde Char en esta nueva inversión. Supimos que no había dinero disponible enseguida para iniciar los nuevos Cai, pero el burgomaestre ordenó: “Comencemos, ya veremos de dónde sacamos la plata”. Así se gobierna y así lo logra en todas sus magníficas actitudes y órdenes para beneficiar a la ciudadanía. No nos olvidemos, antes que lo económico y obras materiales físicas lo básico es garantizar la seguridad ciudadana.