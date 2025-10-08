Hace 100 años, un 26 de setiembre de 1925 nació en Glendale, Estado Arizona, el cantante y compositor de música country Martín David Robinson, conocido en el mundo artístico norteamericano como Marty Robbins.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue incorporado al ejército de EU y enviado a las islas Salomón en donde durante varios meses aprendió a tocar guitarra.

A mediados de los 50, ya de regreso a su país se sumó el jubiloso género del Rock and Roll de ritmo marcado, escribiendo varios ellos entre los que se destacan “Long Tall Sally” y “Mybelline”, muy bailados por la juventud. Y a principios de los 60 lanzó su éxito mundial “Magia Blanca”, hoy grabado por muchos cantantes, tríos y agrupaciones musicales en todos los estilos e idiomas extranjeros.Todavía hoy se escucha.

Este centenario de Marty Robbins sirve para rendir merecido homenaje a uno de los más sobresalientes exponentes de la música tropical de la nación del norte.

José Portaccio Fontalvo