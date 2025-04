Cuando revisamos las principales cualidades de algunos deportistas, observamos por ejemplo que los mejores beisbolistas son aquellos que batean más hits, los mejores basquetbolistas son los que mas realizan canastas de tres puntos; los mejores futbolistas son los que más goles hacen, es decir, son cualidades que los identifican y los hacen ser diferentes al común de los otros deportistas.

En otras profesiones, los mejores ejecutivos y profesionales son los que generalmente tienen una disciplina rigurosa, son los más estudiosos, los que más invierten en su crecimiento personal y los mejores líderes; y a propósito de líderes, los mejores, también tienen sus cualidades que los hacen distinguir de los demás. ¿Por qué la gente sigue a esos líderes que dirigen de una forma tan acertada? Por las cualidades personales que hacen a esos líderes ser verdaderamente muy efectivos, entre las más importantes están:

Carisma: es la cualidad de atraer a la gente y hacer que te sigan sin hacer el mayor esfuerzo, muchas veces identificamos a esas personas que son como un imán con la gente, despiertan simpatía, la gran mayoría quiere estar cerca de ellos y transmiten una energía muy positiva que hace que muchas personas los quieran seguir, son alegres, apasionados y les caen muy bien a la gente.

Comunicación: al no existir, no puede haber confianza y sin confianza no es posible conectar con las personas, ni establecer un vínculo, aspectos básicos en el liderazgo efectivo. El éxito con tu familia, tus amigos y compañeros de trabajo depende mucho del grado de comunicación que mantengas, entre más sencilla y simple sea, mucho mejor para la calidad de los mensajes que se desean transmitir.

Escuchar: la escucha activa permite que la calidad del vínculo entre las personas aumente exponencialmente. Los más graves problemas de la comunicación radican en que las personas no saben escuchar, algunas personas no escuchan al otro por estar pendientes de lo que le van a responder, no dejan concluir las ideas e interrumpen el mensaje para dar su opinión sin que el interlocutor haya terminado. Un buen líder busca puntos en común con la gente, y eso sólo lo logra desarrollando una buena capacidad para escucharlos.

Relaciones: un líder efectivo sabe relacionarse con las personas, no se puede ser un buen líder sin la habilidad de relacionarse y conectarse con la gente, tienen empatía con ellos, resaltan lo mejor.

Practica estas cualidades y cada día que pase serás un mejor líder, con mucha gente que te quiera seguir y verte como un buen modelo al que muchos quieran imitar.

@henrydelae