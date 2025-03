Petro es como una niñita malcriada y antojosa. Fácil suponer que tanto Santos como Benedetti, sus asesores directos, uno en la sombra y otro frenteao; se espantaron cuando en un arranque caprichoso, ante la inminente derrota de sus proyectos de ley le dio por proponer una consulta popular. Ambos tienen claro que tal embeleco, además de costar casi un billón de pesos que el país no tiene, no le va a producir sino una apabullante derrota electoral, pues requiere mucha participación que nunca se da, y muchos votos positivos que, aunque acomode las preguntas para convencer incautos, ya no le comen cuento sino sus partidarios más radicales y, claro, sus funcionarios. Se inventó entonces amedrentar a los congresistas de la Comisión VII mediante una numerosa marcha justo frente al Congreso, marcha alimentada decretando día cívico, para que a los funcionarios asistentes se les sumaran la CRIC y ONIC, organizaciones indígenas muy bien remuneradas, y con el traslado pagado con nuestros impuestos. Pero ni la valiente Nadia Blel, ni los también valientes ocho de la Comisión se dejaron presionar, no se arredraron, y hundieron la Reforma Laboral. Bien por ellos. Petro habló en la Plaza de Bolívar, más de lo mismo, surtidor de hiel contra congresistas y opositores, cacareando que no lo dejan gobernar, como si gobernara. ¡No ve una!

Ningún alcalde se acogió al paro. Álex lo ignora totalmente, como si no existiera, no necesita su negado apoyo económico, él va haciendo sus obras, puntea en las encuestas, lo que a Petro mucho le arde. El lunar resultó Verano, el único que apoyó a Petro, además, de gratis. No no le dan nada, no protestó por la valorización, ni siquiera propuso que, ya que Puerto pagará, le incluyan la doble calzada desde “Los Chinos” a Pradomar. Verano tampoco ve una.

Coletilla Barranquillera: Nayib Bukele, el presidente que envidiamos y que todos querríamos tener aquí, está en su tarea de lograr la excelencia en todas las áreas bajo su manejo en el país de El Salvador. Fue así como acudió a Barranquilla a asesorarse en dos temas fundamentales: La educación universitaria, y la innovación turística. Para el primero convocó a Tito Crissien, rector de la CUC, quien comenzó el proceso de renovación del enfoque a aplicar a los jóvenes aspirantes a obtener una profesión; y para el segundo llamó al arquitecto José Pérez, quien se está fajando con los diseños de un extenso malecón en el Océano Pacífico, y otro en el Mar Caribe. Significa que somos modelo internacional de excelencia. Bien por nuestras dos estrellas.

rzabarainm@hotmail.co