Volvemos en esta columna sobre un tema que hemos tocado una docena de veces en los últimos años porque lo consideramos vital para el progreso, embellecimiento y prosperidad en nuestra ciudad. Los andenes para que la gente a pie circule, las aceras que hacen belleza propia con abrir espacios y comodidad para el transeúnte, los parques que forman parte de la vida cotidiana de una manera integral son, en conjunto o por separado, parte sustancial de una urbe como Barranquilla que cada día prospera y avanza hacia la modernidad y el progreso en todas sus dimensiones.

Una reciente y seria encuesta entre casi mil personas de todos los barrios de la ciudad certificó que el 62 % de los habitantes de Barranquilla transitan por los andenes, a pie, no utilizan o no poseen vehículo propio y tampoco acceden a los buses colectivos de transporte público o taxis, sencillamente porque no tienen económicamente cómo pagarlos, o no les agrada, o no creen necesitarlos según las distancias previstas por ellos mismos. Es decir, más de media ciudad peatonal necesita espacios dignos, habilitados para circular. Y no los hay hoy en día cuando podemos conceptuar con pocas probabilidades de error que los andenes desaparecieron en la ciudad o están a punto de extinguirse. Y en cuanto a los parques, visitamos treinta y dos y están muchos en franco deterioro cuando hace poco tiempo inclusive en los gobiernos distritales de Alex Char anteriores, estos parques se distinguían por su excelencia.

Son temas molestos pero necesarios de comentar. Difícil encontrar en la historia de la ciudad un alcalde más activo y acertado en todos sus frentes que Alex Char. Nuestro amigo, a quien ponderamos no por ser amigo sino por su excelente obra en todos los frentes. Es hora entonces de solicitarle de la manera más respetuosa y comedida que inicie la recuperación de parques, andenes y aceras de la ciudad. En colegios, nuevas estructuras fantásticas como la remodelación cubierta del arroyo de Rebolo, las ampliaciones de vías, el arreglo y parcheo de las mismas, la efectividad de Caminos y Centros de Atención que llevan el honroso y merecido nombre de su Sra. madre, las reformas en el sistema de atención médica, los proyectos y reforzamientos en servicios públicos, en fin en tantos frentes, son todos ellos exitosos.

Bien, es necesario que amplíe su efectividad urbanística en aceras, andenes y parques, porque la ciudad lo necesita y es una parte vital de la comodidad ciudadana sobre todo para niños y ancianos que a punto de caminar encuentran en estos espacios la tranquilidad y el respeto. Una caída y partida de pie o pierna en un andén destruido es más frecuente de lo que pensamos. Debemos evitarlo.