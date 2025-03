Antes de decidir realizar esta práctica espiritual tuve muchas dudas, porque nos han convencido de que sin el celular no somos felices, no podemos trabajar, ni sostener relaciones sanas. Nos han hecho creer que quien no está en redes sociales, no existe. Me libero de esas presiones y de esos miedos para sentirme libre y responsable de mi propia vida.