Entramos en una época donde por mal que se presenten las cosas, por deprimentes que resulten las noticias mostrando los desastres que por culpa de Petro sufre el país, por aquí no vamos a perder nuestro optimismo ni nuestra alegría, y seguro que en los desfiles aparecerán disfraces alusivos a todas las estupideces del presidente, que hasta la transmisión del circo del consejo de ministros actuará como golosina para el ingenio de los carnavaleros, quienes no pierden papaya para burlarse de lo burlable, que es el mecanismo local que nos permite aplazar el llanto hasta la muerte de Joselito. Desde ahora y hasta el Miércoles de Ceniza nuestra gente se concentrará en las comparsas y su coreografía, las polleras de todo tipo, las máscaras y los adornos acordes con cada disfraz, que cada vez lucen mejores. Y, claro, en la presentación de nuestra gran Shakira.

Menos mal contamos con dicho recurso, porque andamos de mal en peor, y nuestra dirigencia pareciera no apercibirse. Lo blando a lo que alude Petro no se refiere al imaginario golpe sino a la realidad de la blandengue oposición, a la que parece bastarle con trinos mensajes y discursos que lucen más como acciones de campaña electoral, que firmes disposiciones para impedir que continúe la destrucción institucional. Cualquier país del mundo occidental se aterraría y no permitiría ni el cinco por ciento de lo que nos somete el radicalismo izquierdoso de nuestro presidente, al punto que insiste en enemistarse abiertamente con el coloso del norte, lo reta buscando que nos castigue, menos mal también que allá lo tienen identificado, y para ellos es claro que una cosa es el desvariado Petro, y otra muy distinta es el país y que, por lo menos aquí en el Caribe, somos hinchas de los gringos. Aunque los medios, sobre todo los capitalinos se muestren anti Trump, por el lado nuestro pedimos que vengan y presionen para que la blanda oposición se decida, y frontalmente adelante los procesos penal y de revocatoria a Petro, que con Francia seguro estaríamos mejor.

Coletilla: Mañana se llevará a cabo un muy merecido homenaje que el Caribe y el país entero ofrecerán a Margarita Cabello, nuestra brillante ex Procuradora General de la Nación, quien desempeñó tan importante cargo con lujo de competencia, nos representó en forma brillante, y fungió como firme talanquera a los desvaríos de Petro. El reconocimiento nacional a la gestión de Margarita contó con una gran acogida, al punto que rebasó ampliamente todas las expectativas de los organizadores. Bien por nuestra estrella.

rzabarainm@hotmail.com