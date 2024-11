Al leer el breve poema de Borges Le regret de Heraclite (“El lamento de Heráclito”) no sé por qué han dicho que el autor era asexuado. Este texto erótico demuestra lo contrario. RBO, B/quilla

Ese poema borgiano es un dístico (composición de dos versos, común en la poesía grecolatina). Dice así: “Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca/ aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach” (se pronuncia /úr-bac/). Siempre había creído que Matilde Urbach era un personaje inventado, pero el escritor español Juan Bonilla, que investigó al respecto, dice que en realidad figura en una novela que Borges estimó, titulada Hombre con cuatro vidas, del estadounidense William Joyce Cowen (1886-1964). Matilde, amante de un capitán alemán, solo aparece una vez en el libro, cuando durante la Primera Guerra Mundial el capitán acude una noche a visitarla y a anunciarle que como al amanecer irá a combatir y sabe que habrá de morir quiere despedirse de ella. Hacen el amor, y, antes de marcharse, él le dice: “Solo soy un hombre, pero el más dichoso sería sobre la superficie de la Tierra si por nadie más que por mí te consumieras de amor cuando yo ya no esté”. Ella le responde: “Ningún hombre del mundo sabrá nunca el sabor de mis labios, y ningún hombre del mundo podrá conseguir que yo desfallezca por conocer el sabor de los suyos”. Sin rodeos, Borges lamenta no haber sido él “aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach”.

Leí en La metamorfosis, de Kafka: “Hubieron, incluso, de venderse varias alhajas que poseía la familia”. ¿No es ‘hubo’ lo adecuado? Héctor Gómez Rodríguez, B/quilla

El verbo ‘haber’ viene del latín habere ‘tener’. Así, hace algunas centurias era correcto decir: “Antiguamente, ¡cuánta riqueza habíamos!”. Dentro de la evolución de la lengua, el verbo ‘tener’, con el sentido de ‘poseer’, encontró acogida, y ‘haber’ solo quedó como verbo auxiliar. A mí me disuena el empleo de ‘hubieron’, aunque hay la salvedad de que ese uso es considerado un arcaísmo con vigencia en textos jurídicos y en traducciones de viejas obras literarias (La metamorfosis fue publicada en 1915, y la primera traducción en español apareció en 1925). Y es arcaísmo porque antiguamente ‘haber’ significaba ‘tener’, lo que quiere decir que hoy un traductor de la novela de Kafka bien podría escribir: “Tuvieron, incluso, que vender varias alhajas…”. Además, la Academia dice que es incorrecto el uso de ‘hubieron’ cuando el verbo ‘haber’ se emplea para denotar la existencia de personas o cosas, y en el ejemplo, precisamente, se habla de “varias alhajas”.

