Hoy les contaré sobre uno de los temas más de moda a nivel mundial “los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”. Es difícil ser críticos de ellos realmente, pues, ya son como una biblia, ya se asumen que es la solución para un desarrollo “sostenible”. Empezando, no puede existir un desarrollo sostenible mientras la humanidad dependa de recursos finitos y cada vez crezcamos más poblacionalmente. Cuando hablo de recursos finitos me refiero a los minerales y los combustibles fósiles, odiados por muchos, pero usados por todos incluso los mismos que lo odian, obvio, los necesitamos para producir todo lo que usamos a diario incluyendo el agua y los alimentos. Por esta razón, les vengo a contar algunas incongruencias de los ODS que da respuesta al por qué los llamo los Objetivos de Desarrollo Insostenible (ODI).

El segundo objetivo es hambre cero; erradicar el hambre requiere de producción masiva de alimentos a más bajos costos, ya nos dimos cuenta que cuando sube el precio del combustible, de los fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, también sube el costo de los alimentos, es decir, la producción de alimentos y erradicar el hambre necesita de la minería y los hidrocarburos, de otra manera no es posible en este mundo moderno.

El sexto objetivo es agua limpia y saneamiento; sabías que tratar el agua que consumimos requiere de minerales como el carbón, compuestos químicos, derivados del petróleo y minerales para las tuberías y mucha infraestructura. De otra forma no es posible tener agua potable en nuestros hogares.

El séptimo es energía asequible y no contaminante; esta me parece muy curiosa porque el logo del objetivo es el sol, sin embargo, producir energía solar requiere la construcción de paneles solares que necesitan muchos minerales además de carbón, coque refinado del petróleo y gas en su proceso de fabricación.

El octavo es trabajo decente y crecimiento económico; el mundo se rige del comercio, todos los productos comercializados tienen un proceso industrial de fabricación y todos usan energía y materias primas provenientes de fuentes fósiles y minerales, por lo tanto, un crecimiento económico constante en una población creciente por si sola es insostenible, pues, se soporta de fuentes no renovables.

El noveno es industria, innovación e infraestructura; esta todavía es más contradictoria, pues no habrá industria si no hay materia prima mineral, ni energía confiable y realmente renovable (que no requiera de minerales y combustibles en su proceso de fabricación como los paneles solares por ejemplo), no habrá innovación si no tengo minerales tecnológicos de punta y energía, y mucho menos, crecer la infraestructura si esta depende de la minería que poco les gusta a los nuevos pensadores del mundo, sobre todo porque el objetivo trece menciona la acción por el clima y esto incluye el cuidado de los ecosistemas y va en contra de la actividad minera y los hidrocarburos.

Que ironías estos objetivos por un lado desean algo, pero por el otro no lo permite desarrollar, por eso los llamo los Objetivos de Desarrollo Insostenible (ODI)

*Director Observatorio de Transición Energética del Caribe – OTEC Universidad Areandina