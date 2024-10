Escribir historias de mujeres inspiradoras es todo un honor para mí, es una forma de polinizar el mundo de esperanzas, de reconocer el poder creativo y transformador de las mujeres; Cenit es una mujer caribe que sí que tiene relatos que demuestran lo poderosa que somos las mujeres y la generosidad que traemos por naturaleza para poner los talentos al servicio de todos y todas.

Hoy mi espíritu se infla de sororidad porque les voy a compartir la historia de una gladiadora existencial, que ha escogido caminos de determinación, de nunca silenciarse y siempre manifestarse, con argumentos y valentía.

Cenit dueña de una bodega de poderes y logros

Ella es la quinta de siete hermanos hija de Víctor y Susana de quien heredó su fuerza para enfrentar la vida. Es esposa de Álvaro Montes y tiene un hijo Kiener David. Se describe como la administradora y líder de su núcleo familiar mostrando siempre sus cualidades estratégicas y afectivas.

Es administradora de negocios cuenta con experiencia en estrategias gerenciales de marketing en veterinaria. Es técnica veterinaria certificada en alimentación animal. También es modelo de fotografía y pasarela certificada en expresión corporal, caracterización de etiquetas y protocolo cultural general.

Considera que la edad no es limitación para cumplir ningún sueño, por ello no le pone fecha de caducidad a ningún propósito y siempre está a dispuesta a cumplirse y a servir con sus talentos para el logro de la calidad de vida de las personas de su entorno, enfatizando en apoyar a los y las jóvenes en sus procesos de aceptación y a fomentar en ellos, el cuidado personal desde un equilibrio. Cuerpo, mente y espíritu.

Sus logros: inspiración para el mundo

A sus 52 años logró graduarse de técnica veterinaria. Recibió la moneda institucional de la policía nacional por el desempeño en la cultura de la tenencia y cuidado animal en el distrito de Riohacha.

Tiente una empresa familiar – la Bodega- por medio de la cual, ofrecen asesorías, productos y servicios de cuidados veterinarios, esto es un sueño hecho realidad y por medio del cual, sirve a toda la población y cuenta con un reconocimiento y una credibilidad admirable.

Para ella, uno de sus más significativos logros es ser instructora y consejera de jóvenes vulnerables y apoyar sus proyectos de vida. Asimismo, ser modelo Fit certificada y promover el cuidado integral de la vida y del bienestar de la humanidad.

Definitivamente Cenit es una mujer poderosa e influyente que está siempre dispuesta a impactar otras vidas y a motivarlas a seguir en la construcción de sus sueños, sin temerle a los problemas o a que la sociedad establezca una edad limite para cumplir grandes metas, ella simplemente sigue adelante en una dinámica constructiva inagotable.

Anécdota inspiradora

Las experiencias de mujeres como Cenit inyectan de inspiración y convocan a seguir con optimismo y alegría en la realización de todos los sueños.

Cenit cuenta que: “A los 36 años me dio un esquema que gracias a Dios me fortaleció y aprendí a cuidar mi cuerpo que es el templo de Dios, hoy mi mente que es fuerte, agarro lo bueno y no dejo entrar lo negativo, mi espíritu esta en contacto con mi padre espiritual siempre. Mi vida fit, mi familia, y mi trabajo, veo en cada idea un sueño real”

Gracias a historias como la de Cenit, muchas mujeres pueden entender que nunca es tarde, que no hay límites para los sueños y que siempre será el momento perfecto para creer, crear y lograr.