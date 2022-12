Mujer denunció abuso sexual por parte de directivo y profesor en la Univalle

De acuerdo con su denuncia, luego de la presentación del libro hubo un momento de esparcimiento donde estaban algunos funcionarios de la universidad mencionada, sin embargo, se encontraba en el lugar, pero perdió el conocimiento y lo siguiente que recuerda es haber despertado en una habitación que no era de ella.

"Después de unos tragos perdí completamente mi memoria. Al día siguiente amanecí en un cuarto totalmente desconocido para mí, estaba sin mi ropa, únicamente con mis pantis. Me sentía mal, desconcertada, tenía miedo y físicamente mi cuerpo no respondía muy bien. Intenté buscar mi celular por todos lados, pero no lo tenía conmigo. Encontré mi vestido y me lo puse, luego entró mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe en dónde estaba", denunció Salomé Burbano.

La mujer, quien es investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que su agresor es Luis Alberto Pérez Bonfante, quien hace parte de la Facultad de Ciencias de la Administración de la entidad educativa.

"Estaba en la casa de un tipo que, hasta el día anterior, no conocía personalmente. Luego me dijo que como había vomitado, cosa que tampoco pude corroborar porque mi vestido no tenía mancha alguna, él había decidido quitarme la ropa", continuó Burbano.