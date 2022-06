Usuarios de Bancolombia denuncian caos por caída de la aplicación

La situación generó caos entre los usuarios de estos productos bancarios, que a través de redes sociales se despacharon en contra de la empresa.

“No he ni almorzado porque Bancolombia no funciona. No pude hacer nada hoy”“La app/web de Bancolombia, no puede una semana dejar de caerse. Ante esto ¿qué dice la Superintendencia Financiera? No hay derecho para que se caiga a cada rato y la solución solo sea esperar” dijeron algunos afectados.