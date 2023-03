Ultra Air: pasajeros varados en distintos aeropuertos esperan soluciones

A través de una comunicación oficial, la Superintendencia de Transporte aseguró este jueves que reforzará su presencia en los aeropuertos para atender a los pasajeros que resulten afectados por la situación, generando articulación con aerolíneas alternas para que cubran las rutas que se necesiten.

Asimismo, la autoridad le exigió a la empresa implementar acciones de contigencia frente a la emergencia como el "reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten, reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air, contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares, y contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares", se lee en el documento.