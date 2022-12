‘Timochenko’ fue autorizado para ir a Venecia, Italia

Dicho viaje sería con el fin hablar sobre los seis años de implementación del acuerdo de paz tras ser invitado por una universidad de Venecia.

El permiso fue concedido desde el 10 y hasta el 15 de diciembre de 2022 y de manera obligatoria deberá presentarse ante la JEP cuando regrese del viaje.

“Se tendrá que el viaje solicitado no implicará el incumplimiento de obligaciones contraídas con el SIVJRNR, en tanto que no hay diligencias programadas en las fechas previstas en las que se requiera la presencia de la compareciente. Por otra parte, el despacho estima que el permiso solicitado o la motivación para asistir no constituyen riesgos a la comparecencia o el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la solicitante”, dijo la JEP.