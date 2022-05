Siete personas en Bolívar fueron procesadas por delitos electorales

Los investigados no aceptaron los cargos y el togado les impuso medidas privativas de la libertad para Meléndez de los Santos, Hernández Herrera, Vanegas Pérez, Meriño Rojas, Ciódaro Gómez, Hernández Nadjar. Y para Rojas Rojas dispuso medida no privativa de libertad, con prohibición de salir del departamento de Bolívar, no acercase a los testigos y mantener una buena conducta.